Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Ігор Гарбарук. Він сподівається, що бюджет збільшать у проєкті держбюджету на 2022 рік до другого читання.

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У МОН сподіваються, що Міністерство фінансів, депутати у другому читанні хоча б у якійсь частині збільшать суму на будівництво Президентського вишу.

Вона необхідна для того, щоб просто розпочати роботу. Ми подали бюджетну пропозицію на наступний рік трохи більше,

– зазначив Ігор Гарбачук.

За його словами, перші підготовчі роботи планується розпочати у грудні 2021 року. Проте на будівництво одного кампусу "Президентського університету" необхідно близько 4,2 – 4,6 мільярдів гривень, а на закупівлю обладнання – близько 2,6 мільярдів гривень.

Ігор Гарбачук додав, що на реалізацію проєкту також планується залучати донорські та партнерські кошти.

Додамо, що наразі проєкт держбюджету на 2022 рік передбачає виділення на реалізацію “Президентського університету” 100 мільйонів гривень.

За концепцією, яку представили у МОН, загальна площа забудови університету складе 25,8 тисяч квадратних метрів. На його території буде 11 кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба і корпус з офісами іноземних компаній.

Ігор Гарбарук також запевнив, що будівництво Президентського університету на території ВДНГ не торкнеться зеленої зони.

Вона 100% не буде торкатися лісу. Все це фейки, коли говорять про те, що якісь дерева вирізатимуть. Єдине, що там буде зніматися, це асфальтовані майданчики, недобудовані фундаменти, чагарники. Проєктом додатково передбачено озеленення,

– додав він.

Що відомо про Президентський університет: коротко