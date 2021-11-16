МОН просить відновити очне навчання у школах

Міністерство освіти та науки звернулося до керівників місцевих органів влади з листом щодо відновлення очного навчання для учнів. Сергій Шкарлет наголосив, що в Україні вже достатньо вакцинованих вчителів.

МОН просить відновити очне навчання

Міністр освіти, поспілкувавшись з керівниками департаментів та управлінь освіти обласних та місцевих адміністрацій, отримав інформацію про готовність шкіл повернути дітей за парти.

Важливо Якщо у школі вакциновано 100% працівників, дітей треба повертати за парти, – Шкарлет

За словами Шкарлета, наразі вкрай важливо відновити очне навчання, адже це потрібно і учням, і вчителям.

Соціалізація, живе спілкування, більш висока швидкість та якість засвоєння навчального матеріалу можливі лише за очного формату. Дякуючи вчителям та їхній активній участі у вакцинальній кампанії, повернення дітей у школи стало реальністю,

– написав Шкарлет.

Міністр освіти звернувся до засновників і керівників шкіл з тим, щоб вони не створювали нових перепон.

Достатньо вакцинованих вчителів

Станом на 15 листопада навчаються в онлайн-режимі 5,4 тисячі шкіл, а це майже 40% від загальної кількості. Лідерами онлайн-навчання є Львівщина – 636 шкіл та Одещина – 621. Окрім того, на канікулах зараз продовжують перебувати 84 заклади, найбільше таких шкіл на Миколаївщині – 59.

Сергій Шкарлет наголосив, що повний цикл щеплення від COVID-19 отримали понад 533 тисяч працівників шкіл, а це понад 82% від їх загальної кількості. Принаймні однією дозою вакцини щеплено 95,6% працівників шкіл.

Текст публікації Сергія Шкарлета:До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що навчальні заклади повинні перейти на очну форму навчання. За його словами, невакцинованих освітян відсторонили, тож у закладах освіти вже має бути 100% вакцинованих працівників.

МОН звернулося до керівників місцевих органів влади з листом щодо відновлення очного освітнього процесу в школах. Перебуваючи на постійному зв'язку з керівниками департаментів та управлінь освіти обласних та місцевих адміністрацій, я отримую інформацію про готовність шкіл України повернути дітей за парти.

Наразі це вкрай важливо, адже освітній процес у звичному форматі потрібен і учням, і вчителям. Соціалізація, живе спілкування, більш висока швидкість та якість засвоєння навчального матеріалу можливі лише за очного формату.

Дякуючи вчителям та їхній активній участі у вакцинальній кампанії, повернення дітей у школи стало реальністю. Звертаюся до засновників і керівників закладів загальної середньої освіти з тим, щоб не створювали нових перепон.

За оперативною інформацією, повний цикл щеплення від COVID-19 отримали понад 533 тисяч працівників закладів загальної середньої освіти, або понад 82% від їх загальної кількості. Принаймні однією дозою вакцини щеплено 95,6% працівників шкіл.