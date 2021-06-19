МОН просить прикордонників не штрафувати абітурієнтів з окупованих територій

Міністерство освіти звернулось до Державної прикордонної служби з проханням не штрафувати під час перетину кордонів абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, які хочуть вступити до українських вишів.

Адже українські випускники, які перебувають у зонах тимчасової окупації, вимушені перетинати державний кордон України без дотримання встановлених норм.

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Чинним законодавством України передбачені певні адміністративні покарання за порушення порядку в'їзду та виїзду з тимчасово окупованої території України, а також за незаконний перетин кордону.

Так, адміністративне покарання передбачає штраф за незаконний перетин кордону, що складає від 3400 до 8500 гривень, або адміністративний арешт на 15 діб.

Водночас у ДПСУ радять органам охорони державного кордону розглядати мету в’їзду на підконтрольну територію для вступу та супровід вступника як обставину, що, визначає малозначність вчиненого адміністративного правопорушення та може звільнити особу від відповідальності.

Документальним підтвердженням мети в’їзду для вступу до закладів освіти може бути запрошення, отримане через освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".

Хочу висловити вдячність ДПС України за сприяння процесу надання освітніх послуг для абітурієнтів з тимчасово окупованої території та забезпечення реалізації ними права на освіту,

– зазначив Шкарлет.



До слова, раніше окупанти не пропускали абітурієнтів з ТОТ, які виявили бажання навчатись у закладах вищої освіти України. У МОН такі дії засуджують.