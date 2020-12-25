У МОН пропонують внормувати вимоги для освіти жителів тимчасово окупованих територій
У Міносвіти запропонували для громадського обговорення проєкт, який дозволить внормувати вимоги для здобуття освіти жителів з тимчасово окупованих територій. Таким чином люди з окупованого Криму та Донбасу зможуть навчатись за українськими стандартамию
У профільному відомстві зазначили, що право на здобуття освіти гарантує Конституція України. Саме тому ініційований проєкт є дуже актуальним. Про це мовиться у повідомленні пресслужби МОН.
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Наше завдання – створити рівні умови для реалізації такого права та забезпечення доступу до закладів освіти України, які знаходяться на підконтрольній українській владі території,
– розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
Що передбачає проєкт:
- створення єдиного нормативного документу, який регламентує умови вступу до закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти України осіб із ТОТ;
- уточнення базових нормативних визначень, таких як "освітня декларація", "заявник" тощо;
- уніфікацію процедури вступу через освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна";
- модернізацію нормативно-правової бази, яка регулює ці питання.
Абітурієнти з окупованих територій можуть вступати у виші без ЗНО
Зазначимо, що ще у липні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон, яким абітурієнти з окупованого Донбасу можуть вступати в українські виші без складання ЗНО. Раніше така пільга вже діяла для українців з окупованого Криму.
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