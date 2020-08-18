Міністерство освіти і науки України підготувало проєкт, який передбачає проведення позапланових перевірок шкіл. Зокрема, будуть оцінювати, чи дотримується заклад освіти всіх вимог законодавства.

Планується, що перевірки проводитиме Державна служба якості освіти України та її територіальні органи, йдеться на сайті МОН.

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Так, Служба повинна погодити проведення перевірки або відмовити. Термін проведення перевірки може бути не більше, ніж 10 робочих днів, а в закладах освіти, де чисельність працівників за рік не перевищувала 50 осіб, – 5 робочих днів.

Які школи перевірятимуть? Підставою для проведення позапланової перевірки є звернення фізичної особи про порушення у закладі освіти, рішення Державної служби у якості освіти чи зверення освітнього омбудсмена.

Також для проведення перевірки можуть залучатися працівники місцевих органів управління у сфері освіти, керівники, педагогічні працівники закладів освіти, а також за потреби інші фахівці.

Що саме перевірятимуть у школах:

чи є безперешкодний доступ до території , навчальних та інших приміщень закладу освіти;

, навчальних та інших приміщень закладу освіти; перевірятимуть всі необхідні документи , їхні копії, завірені в установленому порядку, матеріали, відомості, письмові пояснення та інформацію з питань, які виникають під час проведення перевірки;

, їхні копії, завірені в установленому порядку, матеріали, відомості, письмові пояснення та інформацію з питань, які виникають під час проведення перевірки; у разі необхідності можуть спілкуватися з учасниками освітнього процесу.

Якщо Служба виявить певні помилки у роботі закладу освіти, то вони нададуть їх для виправлення директору школи. Він провинен упродовж 10 робочих днів виправити ситуацію.

Більше деталей про позапланові перевірки в школі – читайте у документі.