Міністерство освіти і науки відреагувало на скандал із підручником з хімії для учнів 9 класу, в якому присутні сумнівні поради з сайту для пенсіонерів. Так, у МОН запевнили, що не планують забороняти книжку і вважають такі фейки корисними для школярів.

Таку відповідь надали у Міністерстві освіти у відповідь на запит "Громадського радіо" про інцидент з підручником з хімії, де учням радять лікувати рак содою.

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Що відомо про цей інцидент? У підручнику з хімії для 9 класу вказано, що харчова сода допомагає у профілактиці та лікуванні онкозахворювань, а також у відбілюванні зубів. Відомо, що ці поради взяли з сайту "Всеукраїнської асоціації пенсіонерів".

Як у МОН прокоментували цей скандал

У Міносвіти на це відповіли, що вони вважають такі фейки корисними. Мовляв, інформація про вплив харчової соди на здоров’я сприятиме розвитку критичного мислення в учнів.

Вони пояснили, що інформація в підручнику показана не як основна, а як допоміжна з позначкою "Увага!" та з застереженням порадитися з лікарем. Тож, у МОН заявили, що наразі немає підстав для скасування з підручника грифу "рекомендовано Міністерством".

Фото з фейсбук сторінки Інни Доміної

Що у МОН говорять про соду

Більше того, Міністерство наполягає, що звичайна сода має цілющі властивості. Вони згадали нобелівського лауреата Отто Варбурга, який довів, що однією з причин виникнення раку є "порушення засвоєння клітинами кисню через закислення організму". А звичайна сода нібито може зменшити вплив негативних факторів і відновити кислотно-лужний баланс, що "не дає розвиватися бактеріям, вірусам, грибкам і раковим клітинам".

Такою відповіддю МОН цитує публікацію на ресурсі UkrMedia, але там немає інформації про редакторів видання та принципи роботи. У публікації згадується радянський лікар Іван Неумивакін, який вважає, що вживання соди вирішує багато різних проблем зі здоров’ям.

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Крім цього, у відповіді Міносвіти згадується італійський лікар Туліо Сімончіні, який стверджує, що "рак це грибкове захворювання і для боротьби з ним не потрібно використовувати хіміотерапію".

Але ще у 2006 році його позбавили права займатися медичною діяльністю, бо він вважає, що рак можна вилікувати розчином соди та використовував свій метод у "лікуванні". У 2012 році загинув пацієнт, якого лікували таким способом.

Додамо, що у цьому підручнику з хімії також вказано про спиртові компреси при застудних захворюваннях.