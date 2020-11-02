Через карантин та епідемічну ситуацію Міністерство освіти і науки продовжило терміни зарахування іноземців до закладів вищої освіти в Україні.

Зокрема, строки зарахування продовжили двічі на рік: до 15 грудня 2020 року та до 15 квітня 2021 року. Про це повідомив тимчасовий очільник МОН Сергій Шкарлет у своєму телеграм-каналі.

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У МОН наголосили, що іноземці можуть навчатися в українських вишах дистанційно на всіх спеціальностях, окрім галузі знань «22.Охорона здоров’я».

Додамо, що в Україну на навчання цього року прибуло понад 7,8 тисяч іноземців зі 125 країн світу. Проте це на 20 тисяч менше, ніж за останні два роки.

До слова, в Україні планують запустити єдину електронну платформу, за допомогою якої іноземні студенти зможуть дистанційно вступати до українських університетів.