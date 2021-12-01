МОН продовжило терміни вступу іноземних студентів до українських вишів: дата
Джерело:Міністерство освіти і науки
Міністерство освіти та науки продовжило термін набору іноземних студентів до українських університетів ще на два тижні – до 15 грудня 2021 року.
Відповідний наказ МОН вже зареєстрований в Міністерстві юстиції України та набув чинності 30 листопада 2021 року.
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У документі зазначається, що через карантин строки зарахування іноземних студентів продовжили двічі на рік: до 15 грудня 2021 року та до 1 березня 2022 року.
Зазначеним наказом також врегульовано питання строків, необхідних для виконання процедур вступної кампанії для оформлення документів, що дають право перебувати в Україні протягом навчання.
До слова, у 2021 році зменшилася кількість запрошень для іноземців до наших університетів. Зокрема, медичні виші, які зазвичай у лідерах за запрошеннями, цього року не добрали абітурієнтів з Індії.
Найбільше запрошень на навчання зареєстрували:
- Приватний виш "Міжнародний європейський університет";
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
- Харківський політехнічний інститут;
- Одеський державний аграрний університет;
- Харківський національний медичний університет;
- Приватний заклад вищої освіти "Академія кіно та нових медіа";
- Полтавський університет економіки і торгівлі;
- Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини;
- Харківський національний університет радіоелектроніки;
- Білоцерківський національний аграрний університет.
Загалом в Україні навчається понад 75 тисяч іноземних студентів зі 155 країн світу.