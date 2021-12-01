Відповідний наказ МОН вже зареєстрований в Міністерстві юстиції України та набув чинності 30 листопада 2021 року.

До теми Не лише безкоштовне навчання: за що не будуть платити студенти Президентського вишу

У документі зазначається, що через карантин строки зарахування іноземних студентів продовжили двічі на рік: до 15 грудня 2021 року та до 1 березня 2022 року.

Зазначеним наказом також врегульовано питання строків, необхідних для виконання процедур вступної кампанії для оформлення документів, що дають право перебувати в Україні протягом навчання.

До слова, у 2021 році зменшилася кількість запрошень для іноземців до наших університетів. Зокрема, медичні виші, які зазвичай у лідерах за запрошеннями, цього року не добрали абітурієнтів з Індії.

Найбільше запрошень на навчання зареєстрували:

Приватний виш "Міжнародний європейський університет";

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Харківський політехнічний інститут;

Одеський державний аграрний університет;

Харківський національний медичний університет;

Приватний заклад вищої освіти "Академія кіно та нових медіа";

Полтавський університет економіки і торгівлі;

Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини;

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Білоцерківський національний аграрний університет.

Загалом в Україні навчається понад 75 тисяч іноземних студентів зі 155 країн світу.