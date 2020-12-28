Уряд призначив Віру Рогову заступницею міністра освіти і науки. Раніше вона працювала в Житомирській ОДА та очолювала департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Рішення про призначення Рогової ухвалили під час засідання Кабміну 23 грудня. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у фейсбуці.

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Згодом інформацію про призначення Віри Рогової заступником міністра освіти і науки підтвердив у соцмережі Ігор Гарбарук, який також є заступником міністра.

Додамо, що Віра Борисівна Рогова 27 січня 2020 року була призначена на посаду заступника голови Житомирської облдержадміністрації. А до цього вона керувала департаментом освіти та науки Київської ОДА.

Зазначається, що нова заступниця прописана у Києві, але фактично проживає в місті Біла Церква Київської області.

Додамо, що уряд також звільнив Андрія Вітренка з посади заступника міністра освіти і науки. Натомість його призначили на посаду заступника міністра освіти з питань європейської інтеграції.