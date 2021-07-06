Попри порушення у дисертації: МОН присвоїло ступінь кандидата наук депутату ОПЗЖ

Міністерство освіти і науки присвоїло ступінь кандидата наук депутату від "Опозиційної платформи – "За життя" Віктору Чорному. І це попри те, що журналісти знайшли в його дисертації такі ж порушення, що і в дисертації Іллі Киви.

Журналіст Данило Мокрик розповів, що про присвоєння звання кандидата Віктору Чорному йдеться в наказі МОН від 29 червня №735. За його словами, поки всі дивилися футбол, депутату присвоїли науковий ступінь.

До теми Навіщо політикам потрібні наукові ступені: пояснення експерта

Проте Віктор Чорний захистив кандидатську дисертацію з державного управління з такими ж фальсифікаціями, як і його колега Ілля Кива.

Кандидатську він захищав в Міжрегіональній академії управління персоналом в березні цього року. Науковий керівник Киви – Володимир Гурковський – був заступником голови спеціалізованої вченої ради, перед якою захищався Чорний.

До слова, 26 квітня ще народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Вчена рада погодила дисертацію, проте науковий ступінь депутата тепер має затвердити Атестаційна комісія МОН.

Міносвіти вже почало перевірку матеріалів щодо присвоєння Киві ступеня кандидата наук. До МОН вже надійшла електронна копія його дисертації.