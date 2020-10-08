У Міністерстві освіти і науки представили новий державний стандарт базової середньої освіти. Що він передбачає та як навчатимуть учнів Нової української школи – читайте у матеріалі.

Презентував новий стандарт під час брифінгу тимчасовий очільник Міносвіти Сергій Шкарлет, передає 24 канал.

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Він наголосив, що за стандартом учні здобуватимуть знання, розкриватимуть власні вміння та формуватимуть власні компетентності.

Так, у стандарті чітко затверджені 11 основних компетентностей для школярів. Які саме?

вільне володіння державною мовою;

здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

математична компетентність;

компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

інноваційність;

екологічна компетентність;

інформаційно-комунікаційна компетентність;

навчання впродовж життя;

громадянські та соціальні компетентності;

культурна компетентність;

підприємливість і фінансова грамотність.

Також держстандарт детально визначає вміння школярів: читання з розумінням, висловлення власної думки в усній та письмовій формі, критичне та системне мислення, логічне обґрунтування власної позиції, креативне мислення, уміння керувати власними емоціями, уміння приймати рішення та розв’язувати проблеми тощо.

За словами Шкарлета, типовий навчальний план буде варіативним — вчителі самі обиратимуть предмети та інтегровані курси в інтересах своїх учнів. Натомість батьки, які теж є учасниками освітнього процесу, зможуть відстежувати навчання власних дітей.



Цілі базової середньої освіти НУШ / Фото МОН

Він додав, що педагоги – це теж основний ключовий елемент реалізації стандарту. Адже саме вчителі будуть супроводжувати освітній процес, маючи академічну свободу. "І основою цього стандарту є забезпечити їх достатнім ресурсом педагогічної майстерності", – додав міністр.

Т.в.о. міністра освіти наголосив, що школи також мають бути забезпечені всім необхідним: підручниками, посібниками, у тому числі, електронними.

А заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій запевнила, що у 2020 році п’ятикласники, які пішли до школи у 2017 році, будуть працювати за новими програмами Нової української школи. "А з 2022 року всі учні, які перейдуть у 5 клас, будуть вже навчатися за новим державним стандартом базової середньої освіти", – сказала Мандзій.

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За словами заступника директора команди підтримки реформ МОН Романа Шияна, закон про загальну середню освіту ділить рівень базової середньої освіти на два цикли:

адаптаційний (5-6 клас),

другий цикл базової освіти (7-9 клас).

Вони дозволяють врахувати вікові та індивідуальні особливості розвитку школярів та їхні потреби, а також допоможуть розробити індивідуальні освітні траєкторії та рухатися ними.

Вимоги до результатів навчання учнів визначаються у межах освітніх галузей: