Міністерство освіти і науки України повідомили, що поширена в ЗМІ інформація щодо зимових канікул в період із 28 грудня 2020 року до 10 січня 2021 року та з 15 до 21 лютого 2021 року є недостовірною.

У Міносвіти запевнили, що вони не надавали жодних офіційних листів-рекомендацій щодо цього питання, передає пресслужба МОН.

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У МОН наголосили, що керівники шкіл мають право самостійно організовувати освітній процес та визначати дати канікул. До того ж, під час карантину через COVID-19 в Україні для безпеки учнів і вчителів канікулярний період може бути скоригований.

Проте інформація про те, що взимку для учнів будуть подвійні канікули є фейком.

Коли будуть зимові канікули

Міністерство освіти і науки рекомендувало школам провести зимові канікули з 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року включно.

За даними МОН, традиційно навчання в Україні здійснюється в межах навчального року, що розпочинається з 1 вересня та триває щонайменше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Натомість тривалість канікул, не враховуючи літніх, не повинна перевищувати 30 днів.



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У відомстві додали що навчання в школах організовується відповідно до закону про освіту та освітньої програми закладу освіти та спрямовується на розвиток здібностей особистості, досягнення нею результатів у навчання, прогресу в розвитку тощо.