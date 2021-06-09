Міносвіти взялося за перевірку кандидатської дисертації Киви

Міністерство освіти і науки перевіряє матеріали щодо присвоєння народному депутату від “Опозиційної платформи – "За життя" Іллі Киві ступеня кандидата наук. До МОН вже надійшов електронну копію його дисертації.

У МОН заявили, що наразі перевіряють відповідність матеріалів, які подані в атестаційній справі, нормативно-правовим актам з питань атестації та інформацію, яка надіслана заявниками.

До теми Киву можуть відправити на повторний захист наукової дисертації, – радник Авакова

Крім того, Міносвіти планує передати матеріали справи та електронну копію дисертації Киви експертній раді з державного управління. Їх мають розглянути відповідно до процедури, яка передбачена нормативно-правовими актами з питань атестації кадрів вищої кваліфікації.

Зазначимо, що у квітні МОН повідомило, що, згідно із затвердженим порядком надання наукових ступенів, перевірить кандидатську роботу та атестаційні матеріали Іллі Киви.

Якщо під час проведення експертизи дисертації встановлять порушення вимог спеціалізованою вченою радою, то МОН скасує рішення ради про присудження наукового ступеня,

– повідомили в Міносвіти.

Що відомо про захист дисертації Киви