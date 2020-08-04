Міністерство освіти і науки повідомило, що вони розпочали державну атестацію наукових напрямів всіх університетів, підпорядкованих відомству.

Цей наказ 3 серпня підписав в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет, йдеться на сайті МОН.

Цікаво Як зберегти систему вищої освіти в Україні в умовах пандемії: поради експертки

Атестація покаже ефективність наукової діяльності вишів за останні п’ять років.

Як закладам освіти пройти атестації? Університети повинні до 18 вересня 2020 року оновити та подати до Міністерства освіти і науки заявку та інформаційні матеріали за 2015-2019 роки.

Всі заклади вищої освіти незабаром отримають докладну інструкцію щодо заповнення інформаційних матеріалів. Окрім того, для учасників атестації та експертів проведуть вебінари.

Зазначимо, що атестацію проходить не заклад у цілому, а лише його наукові напрями.

Як будуть оцінювати наукову діяльність вишу? Для оцінювання експерти розробили спеціальну методику. Вона враховує широкий спектр показників, зокрема новизну та практичну цінність наукових результатів, інтегрованість у світовий освітньо-науковий простір та перспективи розвитку.

За поданими матеріалами буде автоматично розрахована атестаційна оцінка. Після цього МОН разом з іноземними експертами проведе експертизу, яка має підтвердити результати атестації.

Так, кожен науковий напрям віднесуть до однієї з трьох кваліфікаційних груп – А, Б, В – або визнано не атестованим. Ця атестація закінчиться, згідно плану МОН, до кінця осені.