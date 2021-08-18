У МОН планують забезпечити всіх вчителів персональними ноутбуками до 2024 року

У Міністерстві освіти і науки планують до 2024 року забезпечити кожного вчителя персональним комп'ютером. Так, лише цього року планують закупити майже 65 тисяч ноутбуків для педагогів.

Наразі МОН оголосило тендери на купівлю майже 49 тисяч ноутбуків для вчителів. На нові ноутбуки використають майже 980 мільйонів гривень з субвенції на боротьбу з COVID-19 у школах.

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Відомо, що з урахуванням співфінансування з місцевих бюджетів очікувана вартість ноутбука – 20 тисяч гривень.

Наразі у 21 області та трьох РДА в Києві проводять тендери на закупівлю ноутбуків для вчителів. Цей процес можна відстежувати за допомогою спеціального дашборду.

У планах відомства – до 2024 року забезпечити кожного вчителя персональним комп’ютером. В ідеалі кожен педагог повинен мати змогу користуватися особистим ПК на роботі, як будь-який офісний працівник. Також кожен учень має бути забезпечений такою можливістю.

Як використовуватимуть ноутбуки

У МОН зазначили, що придбані ноутбуки будуть закріплюватися за навчальними кабінетами відповідних шкіл та використовуватимуться виключно для організації навчання.

А в разі встановлення заборони на відвідування шкіл, ноутбуки на цей період надаватимуться у користування вчителям з метою належної організації дистанційного навчання.

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За даними Інституту освітньої аналітики, кількість персональних комп'ютерів, які використовуються в освітньому процесі становить 231 тисячу одиниць.

До слова, вчителів пообіцяли до 1 вересня забезпечити ноутбуками. Проте з’ясувалося, що через внесені урядом зміни до постанови частина шкіл отримають кошти на придбання ноутбуків лише під кінець року.