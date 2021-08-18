Наразі МОН оголосило тендери на купівлю майже 49 тисяч ноутбуків для вчителів. На нові ноутбуки використають майже 980 мільйонів гривень з субвенції на боротьбу з COVID-19 у школах.

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Відомо, що з урахуванням співфінансування з місцевих бюджетів очікувана вартість ноутбука – 20 тисяч гривень.

Наразі у 21 області та трьох РДА в Києві проводять тендери на закупівлю ноутбуків для вчителів. Цей процес можна відстежувати за допомогою спеціального дашборду.

У планах відомства – до 2024 року забезпечити кожного вчителя персональним комп’ютером. В ідеалі кожен педагог повинен мати змогу користуватися особистим ПК на роботі, як будь-який офісний працівник. Також кожен учень має бути забезпечений такою можливістю.

Як використовуватимуть ноутбуки

У МОН зазначили, що придбані ноутбуки будуть закріплюватися за навчальними кабінетами відповідних шкіл та використовуватимуться виключно для організації навчання.

А в разі встановлення заборони на відвідування шкіл, ноутбуки на цей період надаватимуться у користування вчителям з метою належної організації дистанційного навчання.

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За даними Інституту освітньої аналітики, кількість персональних комп'ютерів, які використовуються в освітньому процесі становить 231 тисячу одиниць.

До слова, вчителів пообіцяли до 1 вересня забезпечити ноутбуками. Проте з’ясувалося, що через внесені урядом зміни до постанови частина шкіл отримають кошти на придбання ноутбуків лише під кінець року.