Початок навчання без дистанційки: у МОН планують до 1 вересня вакцинувати більшість освітян

Міністерство освіти і науки розраховує до 1 вересня вакцинувати від COVID-19 більшість педагогів. Адже це дозволить почати навчання у звичному режимі.

Вакцинація вчителів

Минулого тижня було вакциновано понад 550 тисяч працівників освіти. "Загальна статистика по Україні свідчить про високу відповідальність педагогів до роботи в умовах пандемії", – наголосили у МОН.

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Заступниця міністра освіти та науки Любомира Мандзій розповіла, що у МОН розраховують, що більшість педпрацівників будуть провакциновані до 1 вересня.

Це дозволить почати навчання у закладах освіти без дистанційних процесів. Але все це залежить від епідемічної ситуації,

– сказала Мандзій.

Зазначимо, що за освітянами, які вакциновані першою дозою, одразу резервується друга доза вакцини. Наразі лідерами за кількістю вакцинованих освітян є Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Харківська області.

Проте, на думку Мандзій, елементи дистанційного навчання так чи інакше будуть застосовуватися. Зокрема, МОН буде розширювати Всеукраїнську школу онлайн, більше використовуватиме змішаний формат навчання.

Що з вакцинацією учнів

Стосовно можливості щеплення проти COVID-19 дітей віком від 12 років, за словами заступниці міністра, це залежить від МОЗ.

"Це повноваження виключно Міністерства охорони здоров’я. Поки що діти не підпадають під вакцинацію. Будемо мати рекомендації МОЗ – тоді будемо вести бесіди з батьками", – додала Мандзій.

До слова, новий навчальний рік планують розпочати у звичному режимі. Міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що дитячі садочки, спеціальні установи і початкова школа обов'язково повинні навчитися очно. А на дистанційне навчання будуть йти за забарвленням територій.