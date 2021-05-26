МОН планує здійснити цифрову трансформацію в освіті: що зміниться

Міністерство освіти і науки має намір впродовж п'яти наступних років здійснити цифрову трансформацію української освіти. Що вже запланували – читайте у матеріалі.

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року.

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Сергій Шкарлет наголосив, що система освіти і науки має змінитися, щоб відповідати світовим тенденціям цифрового розвитку.

На сьогодні дедалі більше професій потребують високого рівня цифрових навичок та володіння новими технологіями. Ця потреба також поглиблена наслідками пандемії коронавірусу, яка загострила проблему розвитку та опанування технологіями в системі освіти,

– сказав міністр освіти.

Що зміниться

Очікується, що ухвалення концепції допоможе розв'язати проблеми, пов'язані з низьким рівнем цифрових компетентностей учнів та вчителів, а також відсутністю сучасної техніки, інтернету та технологій.

Основні цілі проєкту цифрової трансформації:

розробити та впровадити дистанційні курси на платформі “Всеукраїнська школа онлайн”;

забезпечити вільний доступ до електронних підручників;

запровадити інтерактивну систему онлайн-навчання;

ввести електронні класні журнали;

удосконалити реєстрацію на ЗНО;

запровадити електронну платформу популяризації спорту серед учнівської та студентської молоді;

централізувати електронні послуги та сервіси для науковців;

автоматизувати акредитацію освітніх програм;

удосконалити та автоматизувати замовлення та видачу документів про освіту та додатків до них;

створити цифрові інструменти для вимірювань результатів навчання;

забезпечити доступ до освітніх даних особі про неї у єдиному кабінеті;

автоматизувати систему подання звітності закладами освіти;

перевести подання звітності у сфері науки в безпаперовий формат тощо.

У Міністерстві освіти прогнозують, що реалізація концепції матиме позитивний вплив на забезпечення правового регулювання, спрямованого на розвиток цифрового освітнього середовища.

До слова, міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що ймовірність дистанційного навчання з 1 вересня залежить від дисципліни українців. Він вважає, що людям потрібно просто навчитися жити в цих умовах пандемії.

Водночас у МОН та ЮНІСЕФ раніше заявляли, що формат, в якому буде проходити новий навчальний рік, залежатиме від темпів вакцинації та епідемічної ситуації на території окремих регіонів.