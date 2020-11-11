Тимчасовий очільник Міносвіти заявив, що Україна не відмовляється від 12-річної освіти у школах. Він навіть припустив, що було б добре відправляти дітей до школи з 5 років. Проте психологи пояснили, що це погана ідея, адже не всі діти у такому віці готові до навчання.

Заява МОН щодо 12-річки в школах

В.о. міністра Міносвіти Сергій Шкарлет вважає, що 12-річна система у школах – це загальноєвропейська тенденція, повідомляє 24 канал.

До теми Відмова від 12-річної шкільної освіти – це абсолютний фейк, – Шкарлет

Проте, за його словами, батьками школярів обурені через те, що тоді діти будуть закінчувати школу у 18-19 років. Тож. Це питання залишається відкритим для фахової дискусії.

"У деяких країнах ЄС навчання розпочинають із 5 років і закінчують у 17. Така пропозиція звучала і на сьогоднішній нараді в МОН із керівниками облуправлінь", – додав Шкарлет.

Проте дитячі психологи виступають проти ідеї відправляти дитину в школу з 5 років. Свою думку висловила експертка та психологиня Світлана Ройз на своїй сторінці у фейсбуці.

Чому не завжди добре відправляти дитину до школи у 5 років

За її словами, нейропсихологи рідко бачать готовність до школи дітей віком від 6 років. "Мотивація у дітей віком до 7 років грайлива. Дуже рідко у сучасних дітей освітня мотивація доростає до 7 років. Все, що в навчанні до 7 років не є грою, втомлює дитину", – заявляє Ройз.

Окрім того, психологиня запевняє, що варто врахувати і те, що після пандемії доведеться відновлювати всіх дітей. Тож, експертам знадобиться трохи часу, щоб оцінити стан дітей.

Світлана Ройз запевняє, що концепція НУШ підготовлена до роботи з дітьми віком від 6 років, як і державний стандарт. "Але для того, щоб шестирічні діти в першому класі були в безпеці та було створене навчальне середовище – ще треба багато роботи", – каже вона.

Психологиня стверджує, що робота з 5-річною та з 6-річною дитиною – це два різних світи.

Найчастіше увагу приділяють готовності інтелектуальної школи (вона включає в себе увагу, пам'ять, мислення, уяву, мовлення, предметні знання, математичні уявлення та багато іншого) для всього цього недостатньо зрілості префронтальної кори мозку в 5 років,

– каже Ройз.

Також важлива емоційна підготовка до школи (наприклад, вміння витримувати розчарування, виконувати завдання, яке не подобається, вміння регулювати свою поведінку тощо) – це не всім дітям під силу і в 6 років.

За словами психологині, соціальна підготовка до школи включає, зокрема, готовність бути частиною групи.

"Я зустрічала не так багато дорослих, готовий до школи дітей 6 років. Часто доводиться пояснювати вчителям, чому одна дитина в 6-8 років може легко впоратися з завданням, а друга такого ж віку почне робити те саме лише через кілька місяціі", – сказала експертка.

Питання від психологині, які допоможуть визначити, чи готова дитина до школи: