У МОН думають відправляти дітей до школи з 5 років: психологи пояснили, чому це погана ідея
Тимчасовий очільник Міносвіти заявив, що Україна не відмовляється від 12-річної освіти у школах. Він навіть припустив, що було б добре відправляти дітей до школи з 5 років. Проте психологи пояснили, що це погана ідея, адже не всі діти у такому віці готові до навчання.
Заява МОН щодо 12-річки в школах
В.о. міністра Міносвіти Сергій Шкарлет вважає, що 12-річна система у школах – це загальноєвропейська тенденція, повідомляє 24 канал.
До теми Відмова від 12-річної шкільної освіти – це абсолютний фейк, – Шкарлет
Проте, за його словами, батьками школярів обурені через те, що тоді діти будуть закінчувати школу у 18-19 років. Тож. Це питання залишається відкритим для фахової дискусії.
"У деяких країнах ЄС навчання розпочинають із 5 років і закінчують у 17. Така пропозиція звучала і на сьогоднішній нараді в МОН із керівниками облуправлінь", – додав Шкарлет.
Проте дитячі психологи виступають проти ідеї відправляти дитину в школу з 5 років. Свою думку висловила експертка та психологиня Світлана Ройз на своїй сторінці у фейсбуці.
Чому не завжди добре відправляти дитину до школи у 5 років
За її словами, нейропсихологи рідко бачать готовність до школи дітей віком від 6 років. "Мотивація у дітей віком до 7 років грайлива. Дуже рідко у сучасних дітей освітня мотивація доростає до 7 років. Все, що в навчанні до 7 років не є грою, втомлює дитину", – заявляє Ройз.
Окрім того, психологиня запевняє, що варто врахувати і те, що після пандемії доведеться відновлювати всіх дітей. Тож, експертам знадобиться трохи часу, щоб оцінити стан дітей.
Світлана Ройз запевняє, що концепція НУШ підготовлена до роботи з дітьми віком від 6 років, як і державний стандарт. "Але для того, щоб шестирічні діти в першому класі були в безпеці та було створене навчальне середовище – ще треба багато роботи", – каже вона.
Психологиня стверджує, що робота з 5-річною та з 6-річною дитиною – це два різних світи.
Найчастіше увагу приділяють готовності інтелектуальної школи (вона включає в себе увагу, пам'ять, мислення, уяву, мовлення, предметні знання, математичні уявлення та багато іншого) для всього цього недостатньо зрілості префронтальної кори мозку в 5 років,
– каже Ройз.
Також важлива емоційна підготовка до школи (наприклад, вміння витримувати розчарування, виконувати завдання, яке не подобається, вміння регулювати свою поведінку тощо) – це не всім дітям під силу і в 6 років.
За словами психологині, соціальна підготовка до школи включає, зокрема, готовність бути частиною групи.
"Я зустрічала не так багато дорослих, готовий до школи дітей 6 років. Часто доводиться пояснювати вчителям, чому одна дитина в 6-8 років може легко впоратися з завданням, а друга такого ж віку почне робити те саме лише через кілька місяціі", – сказала експертка.
Питання від психологині, які допоможуть визначити, чи готова дитина до школи:
- Скільки дитина може витримати тягар – бути без матері деякий час?
- Наскільки надійні стосунків з батьками? Адже дитина зможе бути активною тільки відштовхуючись від відчуття безпеки та підтримки в сім'ї.
- Наскільки дитина справляється з напругою (розчаруванням)? Наприклад, коли не їй не одразу дали відповісти, бо вчитель викликав іншу дитину.
- Чи зможе дитина витримати напругу, коли на нього не звертають особисту увагу?
- Чи може дитина попросити допомоги від інших людей?
- Чи є у дитини режим дня, правила – тобто щось, чого вона регулярно дотримується?
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