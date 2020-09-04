Міністерство освіти і науки планує підписати меморандум зі страховими компаніями, щоб забезпечити дітям та працюючим вчителям-пенсіонерам страхування від коронавірусу, оскільки вони входять до групи ризику.

Про це в ефірі програми "Право на владу" сказав т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, передає 24 канал.

Важливо З фонду боротьби з коронавірусом на освіту не виділили ні копійки, – Шкарлет

За його словами, до Кабміну і МОН є пропозиція з групи страхових компаній України щодо можливості підписання меморандуму щодо певних програм страхування не тільки пенсіонерів-вчителів, а й дітей.

Шкарлет запевнив, що зараз триває діалог у цьому напрямку. "Я сподіваюсь, що ми найближчим часом вийдемо на співпрацю, яка буде корисною і вчителям, і державі, і буде певним чином моделювати ситуацію певного захисту”, – додав він.

Як мають працювати вчителі під час пандемії

За рекомендаціями МОЗ, вчителі, які навчають учнів у "жовтій" або "зеленій" зоні можуть викладати свій предмет без масок, але з дотриманням соціальної дистанції з учнями. Натомість в "помаранчевих" регіонах вчителям рекомендують проводити урок у захисних щитках.

Окрім того, допуск вчителів на роботу відбуватиметься лише після проведення відповідного температурного скринінгу. Так, якщо в них температура вище ніж 37,2°C, їм заборонено працювати.

Також педагоги мають дезінфікувати руки антисептиками перед входом та виходом зі школи та обов’язково мити руки з милом після кожного уроку.



Правила перебування вчителів у школі / Інфографіка МОЗ

Додамо, що раніше профспілка зверталася до уряду щодо захисту та страхування вчителів від коронавірусу у період навчання під час пандемії, адже вони у підвищеній зоні ризику.