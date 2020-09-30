Міністерство освіти і науки розробило проєкт концепції щодо створення електронної мережі екзаменаційних центрів для проведення окремих видів освітніх оцінювань за допомогою комп'ютерів.

Концепція потребує громадського обговорення, яке триватиме до 15 жовтня, повідомляє пресслужба Міносвіти.

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Автори документу запевнили, що паперовий формат проведення освітніх оцінювань, який сьогодні використовується в Україні, потребує складних логістичних процесів.

Натомість проведення іспитів в комп’ютерному форматі сприятиме розвитку національної системи освітніх оцінювань.

Які іспити планують проводити у електронному форматі:

проведення дослідження PISA в комп'ютерному форматі;

проведення оцінювання якості освіти регіональних рівнів;

проведення іспитів на рівень володіння державною мовою;

проведення незалежного тестування як етапу сертифікації педагогічних працівників;

проведення сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної;

проведення комп'ютерного тестування як форми перевірки знання законодавства під час конкурсного відбору на посади керівників шкіл.

Автори додали, що хоча проведення ЗНО в комп’ютерному форматі на сьогодні не є можливим, планування й реалізація нових видів освітніх вимірювань в Україні важливо забезпечити електронно. Це дозволить пришвидшити виконання тестувань та оптимізувати їх.

Планується, що такі екзаменаційні центри функціонуватимуть у кожному регіоні, що забезпечить проведення різних видів зовнішніх оцінювань в комп'ютерному форматі на регіональному рівні.

Реалізація цієї концепції проходитиме у три етапи: впродовж 2021-2023, 2024-2027 та 2028-2030 років.