Міністерство освіти і науки України планує щороку проводити оцінювання фізичної підготовленості учнів та студентів.

Для цього у МОН створена робоча група, метою якої є розроблення відповідних тестів та нормативів. Про це йдеться у наказі Міносвіти.

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Згодом буде розроблено проєкт та план тестів і нормативів, він буде винесений на громадське обговорення.

Додамо, що у МОН планують, що фізичну підготовленість школярів і студентів оцінюватимуть щороку.

Як фізична активність впливає на успішність учнів

Раніше фахівці провели дослідження PISA і довели, що учні, які не залучені до фізичної активності, отримують нижчі оцінки з наукових дисциплін, ніж учні, які займаються спортом від одного до шести днів на тиждень. Зокрема, діти вирішують швидше і з вищою точністю задачі після сесії фізичних вправ.

"У більшості країн учні, які займаються спортом три або більше днів на тиждень, показали більшу задовленість життям, ніж учні, які не займаються поза школою", – йдеться у дослідженні.

Також вчені з’ясували, що школярі в селах у багатьох країнах проводять більше годин на заняттях з фізкультури, ніж учні з міст.