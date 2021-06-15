МОН оприлюднило відеоінструкції про вступну кампанію-2021 для абітурієнтів

Напередодні вступної кампанії 2021 Міносвіти запустило серію відеороз’яснень з найпоширеніших питань, які турбують майбутніх студентів та їхніх батьків. Зокрема, у них можна дізнатися, як подавати документи онлайн, як розрахувати бал атестата тощо.

Такі відеороз’яснення для вступників буде поповнюватися новими матеріалами до 1 липня. А вже тоді розпочнеться реєстрація електронних кабінетів та завантаження необхідних документів.

До теми Кому потрібно вступати до вишів на основі співбесіди та іспитів у 2021 році

Коли абітурієнти будуть подавати документи до вишів? Прийом заяв та документів стартує 14 липня до вишів, крім вищих військових навчальних закладів. Закінчується прийом документів:

16 липня (о 18:00) для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;

23 липня (о 18:00) для осіб, які вступають за результатами ЗНО, вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 1 до 13 липня.

Відеоінструкції МОН щодо вступу до вишів у 2021

Подача заяв до вишів

Перша серія — про подання заяв через електронну систему, де можна обрати регіон, в якому плануєте навчатися, заклад освіти, форму навчання та спеціальність.

Як подати заяву до вишу через електронну систему: дивіться відео



Вибір спеціальності через електронні сервіси

Друге відеороз’яснення про вибір майбутньої спеціальності через електронні сервіси.



Конкурсна пропозиція у виші

Третя серія – про конкурсну пропозицію. Це пропозиція вишу щодо кількості місць для прийому вступників на певну спеціальність.

Адже, згідно з умовами прийому, існує декілька типів конкурсних пропозицій. І якщо вступник подасть заяву на відкриту конкурсну пропозицію, то конкурс за конкретною спеціальністю буде проводиться одночасно серед вступників країни в усіх вишах, де є обрана спеціальність.

Якою буде конкурсна пропозиція у вишах: відео



Конкурсний бал вступників

Конкурсний бал – це комплексна оцінка досягнень вступника, яка розраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001.

Для вступу на бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою: КБ=К1*П1+К2*П2+К3*П3+К4*А+К5*ОУ+К6*МЛ

– це оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та другого предметів;– це оцінка ЗНО, вступного іспиту з третього (для вступу на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра – другого) предмета або творчого конкурсу (за шкалою 100-200);– середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту;– це бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації);– це оцінка за мотиваційний лист, переведений у шкалу від 100 до 200.Невід’ємні вагові коефіцієнтивстановлюються закладом вищої освіти з точністю до 0,01;К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше ніж 0,2 кожний (у разі проведення творчого конкурсу К3 не має перевищувати 0,25 або 0,6, залежно від спеціальності.Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5, К6 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

Як розрахувати конкурсний бал: дивіться відео

Пріоритетність подання заяв

У п’ятій серії йдеться про пріоритетність подання заяв. Саме пріоритет вказує на черговість розгляду поданих вступником заяв на вступ.

Тому під час подання таких заяв потрібно розташовувати їх у порядку зацікавленості, де на першому місці буде заява, подана на найбажанішу пеціальність. Наступна заява – з нижчим пріоритетом.

Зазначимо, що після подання заяви змінити пріоритетність неможливо. Більше про особливості вступу, конкурсні бали та пріоритетність заяв – читайте у нашому матеріалі.

Як подавати заяви за пріоритетністю: відео

Алгоритм розміщення заяв

Важливо пам'ятати, що вступник може отримати лише одну рекомендацію на бюджет. Якщо відмовитись від бюджетного місця, визначеного алгоритмом, цьогоріч можна буде вступити лише на контракт.

Тож, у шостій серії розповідається про те, що заяви вступників під час роботи алгоритму адресного розміщення розглядаються почергово, а не одномоментно.

Як розглядаються заяви вступників: відео



До слова, аналітики QS World University Rankings склали рейтинг кращих університетів світу на 2022 рік. Загалом у списку 1300 вишів, а з України до рейтингу потрапило 8 університетів. Які українські виші потрапили у список – читайте у статті.