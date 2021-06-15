Такі відеороз’яснення для вступників буде поповнюватися новими матеріалами до 1 липня. А вже тоді розпочнеться реєстрація електронних кабінетів та завантаження необхідних документів.
До теми Кому потрібно вступати до вишів на основі співбесіди та іспитів у 2021 році
Коли абітурієнти будуть подавати документи до вишів? Прийом заяв та документів стартує 14 липня до вишів, крім вищих військових навчальних закладів. Закінчується прийом документів:
- 16 липня (о 18:00) для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;
- 23 липня (о 18:00) для осіб, які вступають за результатами ЗНО, вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 1 до 13 липня.
Відеоінструкції МОН щодо вступу до вишів у 2021
Подача заяв до вишів
Перша серія — про подання заяв через електронну систему, де можна обрати регіон, в якому плануєте навчатися, заклад освіти, форму навчання та спеціальність.
Як подати заяву до вишу через електронну систему: дивіться відео
Вибір спеціальності через електронні сервіси
Друге відеороз’яснення про вибір майбутньої спеціальності через електронні сервіси.
Конкурсна пропозиція у виші
Третя серія – про конкурсну пропозицію. Це пропозиція вишу щодо кількості місць для прийому вступників на певну спеціальність.
Адже, згідно з умовами прийому, існує декілька типів конкурсних пропозицій. І якщо вступник подасть заяву на відкриту конкурсну пропозицію, то конкурс за конкретною спеціальністю буде проводиться одночасно серед вступників країни в усіх вишах, де є обрана спеціальність.
Якою буде конкурсна пропозиція у вишах: відео
Конкурсний бал вступників
Конкурсний бал – це комплексна оцінка досягнень вступника, яка розраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001.
Для вступу на бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою: КБ=К1*П1+К2*П2+К3*П3+К4*А+К5*ОУ+К6*МЛ
Як розрахувати конкурсний бал: дивіться відео
Пріоритетність подання заяв
У п’ятій серії йдеться про пріоритетність подання заяв. Саме пріоритет вказує на черговість розгляду поданих вступником заяв на вступ.
Тому під час подання таких заяв потрібно розташовувати їх у порядку зацікавленості, де на першому місці буде заява, подана на найбажанішу пеціальність. Наступна заява – з нижчим пріоритетом.
Зазначимо, що після подання заяви змінити пріоритетність неможливо. Більше про особливості вступу, конкурсні бали та пріоритетність заяв – читайте у нашому матеріалі.
Як подавати заяви за пріоритетністю: відео
Алгоритм розміщення заяв
Важливо пам'ятати, що вступник може отримати лише одну рекомендацію на бюджет. Якщо відмовитись від бюджетного місця, визначеного алгоритмом, цьогоріч можна буде вступити лише на контракт.
Тож, у шостій серії розповідається про те, що заяви вступників під час роботи алгоритму адресного розміщення розглядаються почергово, а не одномоментно.
Як розглядаються заяви вступників: відео
До слова, аналітики QS World University Rankings склали рейтинг кращих університетів світу на 2022 рік. Загалом у списку 1300 вишів, а з України до рейтингу потрапило 8 університетів. Які українські виші потрапили у список – читайте у статті.