У МОН зазначили, що відповідно до Дорожньої карти з впровадження вакцини освітяни є пріоритетною групою захисту від коронавірусу.

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Освітян, залучених до проведення ЗНО у 2021 році з 14 квітня почали добровільно щеплювати вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Їх вакцинують організовано мобільними бригадами з імунізації. Список охочих вакцинуватися формує керівник закладу освіти та передає його до департаментів охорони здоров’я обласних державних адміністрацій.

А ті натомість узагальнюють списки та передають їх регіональним координаторам з вакцинації для подальшого планування виїзду мобільної бригади.

Коли почнуть вакцинувати інших освітян

Вакцинація інших працівників сфери освіти розпочнеться після отримання регіонами нової партії вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech.

Що відомо про вакцину Comirnaty Це вакцина компанії Pfizer-BioNTech. Вона призначена для групи пріоритетної імунізації від COVID-19 за рішенням оперативного штабу МОЗ з протидії вакцинокерованим інфекціям.



Україна очікує вакцину Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech у межах глобальної ініціативи COVAX найближчим часом.

Алгоритм запису освітян на вакцинацію від COVID-19:

Працівники садочків, шкіл коледжів, профтехів, вишів та інших закладів освіти мають звернутися до своїх керівників .

. Керівники закладів освіти формують і направляють списки до органів управління освітою місцевих рад. А ті, в свою чергу, надають списки департаментам освіти і науки чи департаментам охорони здоров’я обласних адміністрацій.

до органів управління освітою місцевих рад. А ті, в свою чергу, надають списки департаментам освіти і науки чи департаментам охорони здоров’я обласних адміністрацій. Регіональні координатори з вакцинації повідомляють керівників закладів освіти, які подали списки, про дату і час, коли мобільна бригада приїде до закладу освіти для вакцинації колективу.

приїде до закладу освіти для вакцинації колективу. Уточнені списки керівники надають до першого приїзду мобільної бригади до закладу освіти. Після першого приїзду мобільної бригади будь-які зміни в списках узгоджуються з регіональними координаторами.

Головний санлікар Віктор Ляшко розповів виданню "Українська правда", що вакцина Pfizer надходитиме чотирма поставками з 18 травня.

"Загальна кількість доз під час чотирьох поставок – понад 473 тисячі. Більшість, понад 378 тисяч доз, піде для працівників освіти – як вчителів, так і, наприклад, бухгалтерів, – сказав він.

Ляшко повідомив, що станом на 15 травня в Україні провакциновано вже 60 163 освітянина. З них 21 922 тих, хто працюватиме під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Детальна інформація про особливості вакцинації освітян та відповіді головні на запитання – читайте у матеріалі.