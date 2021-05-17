У МОН зазначили, що відповідно до Дорожньої карти з впровадження вакцини освітяни є пріоритетною групою захисту від коронавірусу.
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Освітян, залучених до проведення ЗНО у 2021 році з 14 квітня почали добровільно щеплювати вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.
Їх вакцинують організовано мобільними бригадами з імунізації. Список охочих вакцинуватися формує керівник закладу освіти та передає його до департаментів охорони здоров’я обласних державних адміністрацій.
А ті натомість узагальнюють списки та передають їх регіональним координаторам з вакцинації для подальшого планування виїзду мобільної бригади.
Коли почнуть вакцинувати інших освітян
Вакцинація інших працівників сфери освіти розпочнеться після отримання регіонами нової партії вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech.
Що відомо про вакцину ComirnatyЦе вакцина компанії Pfizer-BioNTech. Вона призначена для групи пріоритетної імунізації від COVID-19 за рішенням оперативного штабу МОЗ з протидії вакцинокерованим інфекціям.
Україна очікує вакцину Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech у межах глобальної ініціативи COVAX найближчим часом.
Алгоритм запису освітян на вакцинацію від COVID-19:
- Працівники садочків, шкіл коледжів, профтехів, вишів та інших закладів освіти мають звернутися до своїх керівників.
- Керівники закладів освіти формують і направляють списки до органів управління освітою місцевих рад. А ті, в свою чергу, надають списки департаментам освіти і науки чи департаментам охорони здоров’я обласних адміністрацій.
- Регіональні координатори з вакцинації повідомляють керівників закладів освіти, які подали списки, про дату і час, коли мобільна бригада приїде до закладу освіти для вакцинації колективу.
- Уточнені списки керівники надають до першого приїзду мобільної бригади до закладу освіти. Після першого приїзду мобільної бригади будь-які зміни в списках узгоджуються з регіональними координаторами.
Головний санлікар Віктор Ляшко розповів виданню "Українська правда", що вакцина Pfizer надходитиме чотирма поставками з 18 травня.
"Загальна кількість доз під час чотирьох поставок – понад 473 тисячі. Більшість, понад 378 тисяч доз, піде для працівників освіти – як вчителів, так і, наприклад, бухгалтерів, – сказав він.
Ляшко повідомив, що станом на 15 травня в Україні провакциновано вже 60 163 освітянина. З них 21 922 тих, хто працюватиме під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
Детальна інформація про особливості вакцинації освітян та відповіді головні на запитання – читайте у матеріалі.