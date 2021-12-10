У МОН оприлюднили результати вступу абітурієнтів з окупованих територій до вишів

У МОН оприлюднили результати вступу абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму до українських вишів у 2021 році.

Перший заступник міністра освіти Андрій Вітренко наголосив, що попри нестабільну епідеміологічну ситуацію, МОН вдалося провести успішну вступну кампанію у 2021 році за всіма правилами.

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Вітренко додав, що приватні виші цього року вперше отримали доступ до держзамовлення.

Скільки абітурієнтів з окупованих територій вступили до вишів? Завдяки роботі освітніх центрів "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" понад 2 тисячі мешканців з окупованих територій зараховано на навчання.

За його словами, помітно збільшився обсяг державного замовлення на такі спеціальності:

хімія;

фізика та математика;

інженерія програмного забезпечення;

кібербезпека;

агрономія.

Андрій Вітренко підкреслив, що інформаційна підтримка вступної кампанії організована потужно та професійно. Звернення вступників приймалися "гарячою лінією" МОН і Уряду, електронною поштою та через чат-бот урядового центру.

Вступ у 2022 році

Також Андрій Вітренко наголосив на особливостях вступної кампанії 2022 року:

абітурієнтам не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та документів про освіту, якщо вони є в ЄДЕБО;

для вступу прийматимуться сертифікати ЗНО 2019 та 2022 років, а також ЄВІ за 2020 і 2022 роки;

абітурієнти матимуть можливість складати 5 предметів ЗНО та подавати не більше 25 заяв (5 на бюджет і 20 на контракт).

До слова, раніше МОН оприлюднило терміни вступної кампанії у 2022 році: