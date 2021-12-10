Перший заступник міністра освіти Андрій Вітренко наголосив, що попри нестабільну епідеміологічну ситуацію, МОН вдалося провести успішну вступну кампанію у 2021 році за всіма правилами.
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Вітренко додав, що приватні виші цього року вперше отримали доступ до держзамовлення.
Скільки абітурієнтів з окупованих територій вступили до вишів? Завдяки роботі освітніх центрів "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" понад 2 тисячі мешканців з окупованих територій зараховано на навчання.
За його словами, помітно збільшився обсяг державного замовлення на такі спеціальності:
- хімія;
- фізика та математика;
- інженерія програмного забезпечення;
- кібербезпека;
- агрономія.
Андрій Вітренко підкреслив, що інформаційна підтримка вступної кампанії організована потужно та професійно. Звернення вступників приймалися "гарячою лінією" МОН і Уряду, електронною поштою та через чат-бот урядового центру.
Вступ у 2022 році
Також Андрій Вітренко наголосив на особливостях вступної кампанії 2022 року:
- абітурієнтам не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та документів про освіту, якщо вони є в ЄДЕБО;
- для вступу прийматимуться сертифікати ЗНО 2019 та 2022 років, а також ЄВІ за 2020 і 2022 роки;
- абітурієнти матимуть можливість складати 5 предметів ЗНО та подавати не більше 25 заяв (5 на бюджет і 20 на контракт).
До слова, раніше МОН оприлюднило терміни вступної кампанії у 2022 році:
- Реєстрація електронних кабінетів вступників для вступу на перший курс розпочнеться 1 липня 2022 року.
- Прийом документів від вступників розпочнеться 14 липня і закінчиться 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів, 22 липня – для осіб, які вступають за результатами ЗНО, а також вступних іспитів та творчих конкурсів.
- Вступні іспити, творчі конкурси проводитимуться в кілька потоків з 1 по 13 липня включно. Співбесіди будуть проводити з 17 до 19 липня.
- Формування рейтингових списків абітурієнтів на бюджет, які вступатимуть на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів, відбудеться не пізніше 27 липня.
- Вступники, які отримали рекомендації для зарахування, мають подати оригінали документів для зарахування на бюджет до 4 серпня. Зарахування вступників проводитиметься 5 серпня.