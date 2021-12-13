У МОН вважають, що конкурс заохотить студентів вишів до дослідження Революції Гідності, вивчення її історії, особливостей, здобутків, значення та впливу.

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Для чого цей конкурс? Його мета – активізувати науковий інтерес до подій Революції Гідності, сприяти критичному переосмисленню новітньої історії України та популяризувати уроки, досвід і цінності Майдану серед молоді.

У конкурсі можуть брати участь студенти (курсанти), які здобувають освіту за освітнім ступенем бакалавра (2 – 4 курс), магістри й аспіранти. Вони можуть долучитися як індивідуально, так й у складі авторського колективу (до двох осіб).

Теми для наукової роботи

Приймаються наукові дослідження, пов'язані з темою:

соціологія та історія Революції Гідності;

Революція Гідності в контексті міжнародної політики;

регіональні особливості протестів Революції Гідності;

дослідження ініціатив і громадського досвіду Майдану;

повсякденне життя та побут Майдану;

комунікаційна, агітаційна й інформаційна політика протестного руху;

мистецтво та творчість Майдану;

Революція Гідності в контексті протестних рухів світу;

соціальний, політичний, політологічний, ідеологічний, культурологічний, мистецтвознавчий, етнологічний, музеологічний, релігійний, філософський аспекти Революції Гідності;

дослідження персоналій Героїв Небесної Сотні, поранених, активістів і волонтерів Майдану;

політика пам’яті та комеморативні практики Майдану.

Грошові призи переможцям

Виплата винагороди здійснюється з благодійних внесків. Переможці конкурсу отримають такі грошові призи:

І місце – 15 000 гривень,

II місце – 7 000 гривень,

III місце – 4 000 гривень.

Як проводять конкурс

Конкурс наукових робіт на тему Революції Гідності проводиться у два етапи.

Перший етап – подача заявок. Охочі взяти участь у Конкурсі заповнюють електронну форму із заявкою та анотацією конкурсної роботи до 28 лютого 2022 року.

Журі розглядає подані заявки з анотаціями. За результатами оцінювання журі надсилає заявникам, які пройшли відбір, запрошення для участі у другому етапі до 15 березня 2022 року.

Другий етап – подання наукових робіт на розгляд журі. Учасники, які пройшли перший етап, надсилають конкурсну роботу на електронну адресу konkurs.maidanmuseum@gmail.com до 31 травня 2022 року включно.

З 1 червня по 30 червня 2022 року журі оцінюють отримані роботи та визначають переможців. У період з 1 по 17 липня 2022 року – оголосять переможців конкурсу.

Вимоги до наукової роботи

Наукові роботи мають бути оформлені відповідно до такої структури:

назва;

вступ із зазначенням актуальності, мети, завдання та структури дослідження, аналізом історіографії, визначенням методики та очікуваних результатів дослідження;

основну частину з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки;

список використаних джерел і літератури.

Також роботи мають бути підготовлені учасниками конкурсу самостійно, бути новими, оригінальними, не мати нагород інших конкурсів. Роботи не повинні містити плагіату, бути виконані з дотриманням норм академічної доброчесності.

Обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок формату А4 (Times New Roman, 14; міжрядковий інтервал – 1,5; формат − MS Word). Малюнки, таблиці та інші графічні зображення оформлюються окремим додатком.

При оцінюванні робіт враховується: актуальність, відповідність назви роботі її суті, творчий підхід, наукова новизна і обґрунтованість дослідження, сучасні методологічні підходи до ведення наукового дослідження.

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Додамо, що учасники попередніх конкурсів можуть повторно брати участь у конкурсі, але не можуть подавати роботи з тією ж темою, що попередні рази.

Детальні умови участі в IV Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт на тему Революції Гідності – за посиланням.

Організаторами є Музей Революції Гідності та громадська організація "Родина Героїв Небесної Сотні". Конкурс реалізується в межах проєкту "Відзнаки Героїв".