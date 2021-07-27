У МОН обіцяють виплатити премії переможцям міжнародних олімпіад

Цьогоріч через пандемію коронавірусу Україна офіційно не формувала команди на міжнародні учнівські олімпіади. Але українці таки взяли в них участь і зайняли призові місця. Тому МОН готує зміни до постанови уряду, щоб виплатити премії переможцям.

Нещодавно з’явилася інформація про те, уряд цього року не буде виплачувати президентські премії переможцям міжнародних олімпіад. У МОН зараз намагаються вирішити цю ситуацію та таки виплатити премії школярам.

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Українці зайняли призові місця на міжнародних олімпіадах

Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що за ініціативою викладачів були сформовані команди учнів, які брали участь у міжнародних олімпіадах і здобули призові місця.

Зокрема, українські школярі показали високі результати на міжнародних олімпіадах з фізики, інформатики та математики:

На Міжнародній олімпіаді з фізики учні Маріупольського міського ліцею, Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка та Харківського фізико-математичного ліцею №27 отримали одну золоту, одну срібну та три бронзові медалі.

учні Маріупольського міського ліцею, Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка та Харківського фізико-математичного ліцею №27 отримали одну золоту, одну срібну та три бронзові медалі. На Міжнародній олімпіаді з математики команда українських школярів посіла шосте місце, обійшовши 101 команду з інших країн. Наші учні з Києво-Печерського ліцею №171 “Лідер”, Харківського фізико-математичного ліцею №27, Київського ліцею №208 та Маріупольського технічного ліцею здобули три золота, два срібла та одну бронзу.

команда українських школярів посіла шосте місце, обійшовши 101 команду з інших країн. Наші учні з Києво-Печерського ліцею №171 “Лідер”, Харківського фізико-математичного ліцею №27, Київського ліцею №208 та Маріупольського технічного ліцею здобули три золота, два срібла та одну бронзу. На Міжнародній олімпіаді з інформатики школярі з Кременчуцького ліцею “Політ”, Київського ліцею №208 та Коростишівського НВК “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей інформаційних технологій” отримали одну золоту і дві срібні медалі.

Чи виплатять переможцям премії

Минулого року Всеукраїнські олімпіади не проводили через карантин у зв'язку з COVID-19, тож в уряді заявили, що "у разі коли IV етап всеукраїнських учнівських олімпіад не проводився.. питання про виплату премій для переможців олімпіад не розглядається".

Натомість Шкарлет заявив, що для того, аби відзначити переможців, МОН вже готує зміни до постанови уряду щодо призначення та виплати премій Президента України для переможців всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіад.

Україна пишається юними олімпійцями й високо цінує їхні здобутки на міжнародній освітній арені. Зараз є очевидним, що підходи до формування команд українців для участі в міжнародних олімпіадах потребують комплексних змін. А тому мною надано доручення фахівцям МОН щодо опрацювання цього питання,

– написав міністр.

Очільник МОН привітав переможців міжнародних учнівських олімпіад та побажав кожному з них не зупинятися на досягнутому, впевнено крокувати до здійснення своїх мрій і підкорення нових наукових вершин.