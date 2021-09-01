Про це сказав очільник МОН Сергій Шкарлет під час візиту до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну.

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Шкарлет вважає молодь, яка обирає професійну освіту, драйвером економіки. Профтехосвіта нині є пріоритетом для президента та уряду.

"Враховуючи програму президента "Велике будівництво", інвестиції в навчально-практичні центри й популярність дуального навчання, можна прогнозувати, що запит суспільства на професійну (професійно-технічну) освіту та підтримка буде збільшуватися", – сказав він.

Очільник МОН додав, що плануються заходи з покращення умов праці педагогів профосвіти через фінансові стимули та оновлення матеріально-технічної бази закладів.

Ще один важливий крок – збільшення стипендій учнів закладів профосвіти. Це має стати одним із факторів, який покращить імідж професійної освіти в суспільстві. Починати свій шлях з робітничої професії – дуже престижно,

– наголосив Сергій Шкарлет.

За його словами, саме кваліфіковані фахівці закладають підвалини нашого забезпеченого майбутнього.

Він також розповів про завдання, які планується виконати для модернізації сфери. Наразі в освітньому комітеті Верховної ради працює робоча група над законопроєктом "Про професійну освіту".

До слова, МОН надало профтехам дозвіл проводити донабір вступників. Цього року охочі вступити до цих закладів освіти можуть подати документи на бюджетні місця ще до 1 жовтня. Деталі – читайте у статті.