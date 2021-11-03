Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет наголосив, що тривалість дистанційного навчання у школах залежить від епідеміологічної ситуації та показників вакцинації серед педагогів.

До теми В яких містах школи перевели учнів на дистанційне навчання: перелік

Скільки шкіл на канікулах чи дистанційці? Міністр повідомив, що сьогодні на канікулах перебувають учні понад 4 700 шкіл (34% від загальної кількості). Водночас дистанційно навчаються – 6 384 школи.

Найбільша кількість шкіл на канікулах у таких областях:

Одеська область – 427 шкіл;

Київська область – 415 шкіл;

Запорізька область – 346 шкіл;

Дніпропетровська область – 305 шкіл;

Харківська область – 285 шкіл.

Сергій Шкарлет також зазначив, що заклади освіти можуть працювати очно в червоній зоні карантину, якщо 100% працівників щеплені двома дозами від COVID-19. Через невиконання цієї вимоги на дистанційку перейшли понад 3,2 тисячі шкіл.

Найбільше у Львівській (819 шкіл), Дніпропетровській (476 шкіл) та Івано-Франківській (387 шкіл) областях.

Я закликаю освітян піклуватися про своє здоров’я та тих, хто поруч. Спільними зусиллями ми зможемо повернутися до офлайн-навчання та дати змогу дітям здобувати знання в безпеці,

– написав міністр освіти і науки.

До слова, уряд затвердив порядок відсторонення освітян, які відмовляться вакцинуватися від СOVID-19. Норма почне діяти з 8 листопада. Нещеплених вчителів будуть відстороняти від роботи без збереження зарплати.