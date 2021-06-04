У МОН не вважають поганими результати онлайн-навчання

Заступник міністра освіти з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко заявив, що результати дистанційного навчання у 2021 році є не такими поганими, як це хочуть представити в деяких медіа.

Вітренко, спираючись на результати досліджень від Держслужби якості освіти, наголошує, що більшість школярів та батьків задоволені результатами навчання.

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Він запевняє, що загалом дистанційка не була такою поганою.

Дослідження показали, що результати дистанційного навчання зовсім не такі погані, як це хочуть представити в деяких ЗМІ. Понад 80% учнів та 70% батьків були задоволені,

– зазначив чиновник.

За його словами, більшість старших класів були на змішаній формі навчання, тому результати не такі погані. "Вони задовільні", – додав Вітренко.

До слова, квітневий моніторинг якості дистанційної освіти показав, що рівень онлайн-навчання на 10 – 15% покращився і становив 70 – 75%. Тож, за даними МОН, критичного падіння якості в українській освіті немає.