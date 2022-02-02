Про це сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. За його словами, визнати вибори, які відбувалися не у відповідності з процедурою, Міністерство освіти не може.

До теми Усе має бути законно, – МОН прокоментувало вибори президента Києво-Могилянської академії

Порушення під час виборів президента у Могилянці

Шкарлет наголосив, що всі порушення під час виборів розповів спостерігач, який від МОН був в закладі вищої освіти і спостерігав за цими виборами.

Там була залучена поліція, ми запросили і записи з камер відеоспостереження, де чітко було видно, що є ознаки того, що виборча скринька залишала виборчу дільницю майже на годину,

– заявив Шкарлет.

Що сталося під час виборів президента у Могилянці? У день, коли проходив другий тур виборів очільника вишу, до приміщення голосування увірвалися кілька невідомих осіб, які одну скриньку з бюлетенями залили фарбою зеленого кольору (за попередніми даними, зеленкою). Водночас іншу скриньку з бюлетенями винесли за межі приміщення. Але вже за менше ніж годину незаконно вилучену скриньку з бюлетенями повернули до приміщення. Деталі – читайте у статті.

МОН не визнає результати виборів у Могилянці

На думку Шкарлета, було дивно, коли хтось знайшов цю скриньку чи на сусідній вулиці, чи на будівельному майданчику.

Тому як міністр, як колишній ректор, я точно не визнаю ці вибори. Більш того, буде наказ про проведення повторних виборів. Хай обирає колектив (Могилянки – 24 канал), але чесно, прозоро, без порушення процедури, без вкрадених скриньок тощо,

– заявив Шкарлет.

Він додав, що як буде проведено процес виборів без порушень, буде обраний президент вишу колективом легітимно, то відповідно до процедури, МОН підпише контракт з ним.

За словами міністра, повідомлення щодо порушення процедури виборів, окрім повідомлення спостерігача від МОН, було і від одного з кандидатів на виборах у – в.о. президента Києво-Могилянської академії Олександри Гуменної.

На уточнююче запитання на підставі чого було прийнято рішення про невизнання результатів конкурсу в НаУКМА, міністр відповів: "На підставі тих попередніх документів, які у мене є, сьогодні буде тривати експертно-кадрова комісія... Я особисто не бачу підстав для затвердження результатів цих виборів".



Києво-Могилянська академія / "Українська правда"

Шкарлет додав, що якщо експертно-кадрова комісія, спостерігач від МОН переконають його в тому, що результати виборів є об’єктивними попри порушення, то у відомстві їх визнають.

Водночас на запитання, чи буде розглядати МОН пакет документів, які за результатами виборів подав до МОН Сергій Квіт, який начебто виграв вибори, Шкарлет зазначив, що ці документи будуть розглянуті найближчим часом.

"У нас на розгляд є достатньо часу. Ми не чекаємо останнього терміну, як тільки вони надійшли, ми одразу починаємо розгляд", – сказав він.

Міністр додав, що з Сергієм Квітом, як і з Олександрою Гуменною він не зустрічався, бо не було відповідних ініціатив кандидатів.

Коли можуть провести повторні вибори

Стосовно оголошення нового конкурсу на посаду президента Могилянки міністр зазначив, що у законі є чітко встановлені терміни. Відповідно до них, в найкоротший термін, який вимагає законодавство, буде оголошено ці вибори.

Є мінімум два місяці на подачу документів, самий мінімальний час: на проведення агітації, час на перевірку документів. Після цього будуть проведені вибори, в найкоротший термін, відповідно до норм діючого законодавства,

– наголосив Сергій Шкарлет.

Він додав, що документи виборчої комісії про результати виборів були у МОН у понеділок, 31 січня, і міністерство їх розглядає.

У МОН не має повноважень скасовувати результати виборів, – Стадний

Колишній заступник міністра освіти Єгор Стадний написав у фейсбуці, що Міносвіти не може визнавати вибори ректора такими, що не відбулися, тому що це не в повноваженнях міністерства.

МОН не може визнавати вибори ректора такими, що не відбулись. Цього просто немає серед їх повноважень. Це робить оргкомітет виборів і робить не просто навмання, а лише у трьох випадках. І жоден з цих трьох випадків на виборах в Могилянці не настав,

– заявив Стадний.

Колишній заступник міністра нагадав, що вибори президента Києво-Могилянської академії відбулися і Сергій Квіт набрав на них понад 50% голосів, а це згідно із законом перемога на виборах.

"І в цій ситуації Міносвіти зобов'язане підписати договір з переможцем виборів, якого визначено у протоколі виборчої комісії про результати виборів, який оргкомітет направив до МОН", – додав він.

Хто поки очолює Києво-Могилянську академію

Наразі, за словами Шкарлета, виконуючим обов’язки президента Києво-Могилянської академії призначено Дениса Азарова – декана юридичного факультету.

Міністр додав, що за час його перебування на посаді це вже п'яті вибори президента НаУКМА. Він наголосив, що тривалі вибори були і в КНУ, і в Запорізькій політехніці.

"Але Києво-Могилянська академія – це лише один з більше ніж сотні університетів, які є в державі. Це єдиний випадок за всю історію України, коли вибори відбувалися саме так", – зазначив Шкарлет.

До слова, сам Сергій Квіт у фейсбуці повідомив, що вже подав в Міністерство освіти документи на спецперевірку як переможець виборів на посаду президента Києво-Могилянської академії, і очікує швидкого завершення формальних процедур для підписання контракту.