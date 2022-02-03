Редакція "Освіта 24" зібрала реакції головних політиків, активних діячів та освітян на ситуацію навколо МОН та скандальних виборів в НУ "Києво-Могилянська академія".

Важливо Проведуть нові вибори: МОН оголосило конкурс на посаду президента Могилянки

Скандал з МОН через вибори в Могилянці

27 січня відбувся другий тур голосування за нового президента Києво-Могилянської академії. Там змагалися ексміністр освіти та науки та експрезидент НаУКМА Сергій Квіт та декан факультету економічних наук, виконувач обов'язків президента вишу Олександра Гуменна.

Але під час голосування сталося порушення – до приміщення, де розташовувалася виборча дільниця, увірвалися невідомі люди у масках. Одну скриньку вони облили зеленкою, а іншу – викрали. Згодом викрадену скриньку знайшли, бюлетені з неї визнали дійсними.

На сайті вишу 28 січня оприлюднили повідомлення, що за результатами голосування Квіт отримав 235 голосів (52,80%), а Гуменна – 191 голос (42,92%).



Сергій Квіт переміг у виборах президента / Фото з його фейсбук-сторінки

Хто такий Сергій Квіт Це доктор філологічних наук, громадський діяч та журналіст, який, перебуваючи на посаді очільника Києво-Могилянки, став активним борцем з міністром часів Януковича Дмитром Табачником. Після Майдану вінстав керівником Міносвіти і очолював його близько року.



Також Квіт очолював Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, що у жовтні 2020 року визнало нинішнього міністра освіти Сергія Шкарлета плагіатором. У 2021 його знову обрали очільником НАЗЯВО.

Проте МОН не визнало результатів голосування та оголосило новий конкурс на обрання очільника вишу.

Як міністр, як колишній ректор я точно не визнаю ці вибори. Більш того, буде наказ про проведення повторних виборів. Хай обирає колектив (Могилянки – 24 канал), але чесно, прозоро, без порушення процедури, без вкрадених скриньок тощо,

– заявив Шкарлет.

Водночас студенти Києво-Могилянської академії оголосили безстроковий страйк через таке рішення Міносвіти. Зокрема, вони не відвідуватимуть пари з 3 лютого.

Реакція освітян та чиновників на ситуацію

Відомі політики, діячі та освітяни обурюються ситуацією навколо Могилянки та радять Сергію Шкарлету не порушувати законодавство. Вони виступають за оголошення Сергія Квіта президентом НаУКМА, а дехто з політиків навіть закликає міністра освіти подати у відставку.

Лілія Гриневич

Джерело: фейсбук Лілії Гриневич

Колишня міністерка освіти Лілія Гриневич вважає, що МОН перевищує свої повноваження і грубо порушує автономію університету.

За її словами, Міносвіти не визнає результати виборів у Києво-Могилянській академії, а в той час, як їх вже визнали Виборча комісія, Оргкомітет з виборів, Вчена рада НаУКМА і студентські організації НаУКМА.

МОН зобов'язане підписати контракт з обраним президентом Сергієм Квітом. Оголошення повторних виборів в цій ситуації є протиправним і може бути розціненим тільки як політична помста,

– заявила Гриневич.

Єгор Стадний

Джерело: фейсбук Єгора Стадного

Колишній заступник міністра освіти Єгор Стадний наголосив, що Міносвіти не може визнавати вибори ректора такими, що не відбулися, тому що це не в повноваженнях міністерства.

МОН не може визнавати вибори ректора такими, що не відбулись. Цього просто немає серед їх повноважень. Це робить оргкомітет виборів і робить не просто навмання, а лише у трьох випадках. І жоден з цих трьох випадків на виборах в Могилянці не настав,

– заявив Стадний.

Він нагадав, що вибори президента Києво-Могилянської академії відбулися і Сергій Квіт набрав на них понад 50% голосів, а це, згідно із законом, перемога на виборах. "І в цій ситуації МОН зобов'язане підписати договір з переможцем виборів, якого визначено у протоколі виборчої комісії”, – підсумував Стадний.

Руслан Стефанчук

Джерело: фейсбук Руслана Стефанчука

Глава Верховної Ради заявив, що "завжди був і залишається прихильником університетського самоврядування", згідно з яким тільки спільнота навчального закладу має право обирати собі очільника.

Він зазначив, що як колишній професор Могилянки та науковець, щиро зацікавлений у тому, аби довгий виборчий процес президента Києво-Могилянської академії завершився і виш чесно і прозоро отримав очільника.

"Тож сьогодні в межах парламентського контролю надіслав звернення до Сергія Шкарлета з вимогою обґрунтувати рішення МОН щодо відмови визнавати результати виборів президента НаУКМА, а також аргументувати рішення щодо призначення повторних виборів", – вказав Руслан Стефанчук.

Спікер поінформував, що також звернувся до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та генерального прокурора Ірина Венедіктова взяти під контроль забезпечення неупередженого та оперативного розслідування порушень під час виборів.

Володимир Омелян

Джерело: фейсбук Володимира Омеляна

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян назвав рішення Шкарлета незаконним.

Шкарлет, відомий як міністр-плагіатор, якого фальшуванням голосів нардепів призначили міністром, незаконно скасував вибори ректора в Могилянці та вирішив не визнавати перемогу Сергія Квіта,

– написав він у фейсбуці.

Наталія Піпа

Джерело: фейсбук Наталії Піпи

Депутатка від "Голосу" повідомила, що її фракція вимагає від МОН та особисто Сергія Шкарлета не порушувати закон та призначити законно обраного ректора Києво-Могилянської Академії.

Там нагадали, що відповідно до закону лише Організаційний комітет з проведення виборів університету може визнати вибори дійсними чи недійсними. МОН не має таких повноважень.

"Таке перевищення своїх повноважень МОН є прямим втручанням в університетське самоврядування та диктатурою міністра через обрання "неугодного" та непідконтрольного йому ректора. Будь-яке порушення закону міністром тягне за собою відставку і правову відповідальність", – написала Наталія Піпа.

Володимир В'ятрович

Джерело: фейсбук Володимира В'ятровича

Народний депутат Володимир В'ятрович також вважає, що заяви Шкарлета про невизнання результатів виборів у Могилянці є прямим порушенням закону і грубим втручанням держави в університетське самоврядування.

Міністр чомусь вирішив, що обрання Сергія Квіта відбулося недостатньо демократично, хоча прозорість виборів засвідчила і виборча комісія з представників різних кандидатів, і Вчена Рада, і конференція студентів, і Наглядова рада університету,

– сказав політик.

Він додав, що очільник МОН має дезавуювати свої заяви, припинити спроби ревізії волевиявлення могилянської спільноти і без зволікань призначити Сергія Квіта на посаду президента Києво-Могилянської Академії.

Севгіль Мусаєва

Джерело: фейсбук Севгіль Мусаєвої

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва зізнається, що з жахом дивиться на все, що сьогодні відбувається навколо Києво-Могилянської академії.

Шкарлет як міністр не визнає вибори президента, на яких переміг Квіт. І вимагає оголошення нового конкурсу… Вибори дійсно намагалися зірвати, викравши одну скриньку, а іншу заливши зеленкою. Проте бюлетені не постраждали, голоси можна було порахувати, а виборча комісія визнала їх такими, що відбулися,

– заявила вона.

Також на сайті Академії оприлюднили відкрите звернення спільноти Могилянки, у якому попросили МОН визнати результати виборів та заключити договір з переможцем Квітом. У зверненні зазначалося, що обидва кандидати визнали результати виборів.

За словами редакторки, Шкарлет не може прийняти той факт, що президентом вишу стане людина, яка звинуватила його в плагіаті. "І мова йде насправді про дріб'язкову помсту закомплексованоі людини", – додала вона.

Севгіль Мусаєва радить, щоб найближчим часом Шкарлета заслухали в парламенті. Нехай там він обґрунтує невизнання виборів.

Додамо, що у мережі запустили флешмоб на підтримку Сергія Квіта з хештегом #savemohylyanka. Всі охочі підтримують або критикують вибори президента у виші.