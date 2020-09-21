У проєкті умов прийому до закладів вищої освіти не передбачаються зміни щодо конкурсного балу, на основі якого відбувається вступ до закладів вищої освіти на спеціальності бакалавра. Хоча раніше у МОН запевняли, що планують збільшити вагу атестата при вступі.

Так, у проєкті йдеться про те, що для вступу на перший курс на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) після школи конкурсний бал має розраховуватись за такою самою формулою, як і у 2020 році.

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Як розраховують конкурсний бал при вступі? Зокрема, враховуються:

результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів (двох у випадку проведення творчого конкурсу) із ваговим коефіцієнтом не менше ніж 0,2;

середній бал свідоцтва про повну загальну середню освіту із коефіцієнтом 0,1;

бал за успішне закінчення підготовчих курсів із коефіцієнтом 0,05;

оцінка за мотиваційний лист із коефіцієнтом 0,01.

Зазначимо, що всі конкурсні показники оцінюються за шкалою 100-200 балів, а конкурсний бал розраховується як сума всіх конкурсних показників, помножених на відповідні вагові коефіцієнти.

У 2021 році, як і цього року, зарахування балів за мотиваційний лист буде здійснюватися закладом вищої освіти тільки за умови оприлюднення результатів його оцінювання на вебсайті закладу до початку основної сесії ЗНО-2021.

Також не змінився розмір додаткового бала призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів під час вступу на спеціальності, яким надається особлива підтримка. Таким особам додатково буде нараховуватись 10 балів.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки раніше планувало збільшити вагу документа про повну загальну середню освіту при вступі до закладів вищої освіти. Про це сказав в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет. За його словами, відповідне рішення мало мотивувати учнів до навчання.