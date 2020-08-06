МОН не буде забезпечувати школи масками і антисептиками, – Мандзій
Заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що засновники шкіл самі повинні забезпечити заклади освіти засобами індивідуального захисту, зокрема антисептиками і дезінфекторами.
Так вона заявила під час онлайн-ефіру EdCamp Ukraine.
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За словами Мандзій, прем’єр-міністр доручив обласним державним адміністраціям взяти підготовку закладів освіти до нового навчального року під власний контроль.
Також МОН надіслало лист засновникам шкіл з дорученням забезпечити власні заклади засобами індивідуального захисту, антисептиками і дезінфекторами.
Мандзій наголосила, що школам зараз необхідно вирахувати потребу у засобах індивідуального захисту і звернутись до засновників закладу.
Вона додала, що вхід до школи можливий лише у масці або респіраторі, а вчителям необхідно вимірювати температуру. Під час руху по школі всі учасники освітнього процесу мають перебувати у масках. Під час уроку маску можна буде не використовувати.
Як ще можна організувати навчання у школі в період пандемії: рекомендації МОЗ
- розробити маршрути та графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчень людей;
- скласти розклад так, щоби заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час;
- за можливості забезпечити проведення занять на свіжому повітрі;
- провітрювати класи після кожного заняття протягом 10 хвилин тощо.
Рекомендації МОЗ щодо навчання з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу