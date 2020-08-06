Заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що засновники шкіл самі повинні забезпечити заклади освіти засобами індивідуального захисту, зокрема антисептиками і дезінфекторами.

Так вона заявила під час онлайн-ефіру EdCamp Ukraine.

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За словами Мандзій, прем’єр-міністр доручив обласним державним адміністраціям взяти підготовку закладів освіти до нового навчального року під власний контроль.

Також МОН надіслало лист засновникам шкіл з дорученням забезпечити власні заклади засобами індивідуального захисту, антисептиками і дезінфекторами.

Мандзій наголосила, що школам зараз необхідно вирахувати потребу у засобах індивідуального захисту і звернутись до засновників закладу.

Вона додала, що вхід до школи можливий лише у масці або респіраторі, а вчителям необхідно вимірювати температуру. Під час руху по школі всі учасники освітнього процесу мають перебувати у масках. Під час уроку маску можна буде не використовувати.

Як ще можна організувати навчання у школі в період пандемії: рекомендації МОЗ

розробити маршрути та графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчень людей;

скласти розклад так, щоби заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час;

за можливості забезпечити проведення занять на свіжому повітрі;

провітрювати класи після кожного заняття протягом 10 хвилин тощо.



Рекомендації МОЗ щодо навчання з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу