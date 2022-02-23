МОН назвало фейком інформацію про мобілізацію студентів та підготовку закладів освіти
Джерело:телеграм Сергія Шкарлета
В мережі з’явилася інформація про те, що у закладах освіти треба підготувати списки для мобілізації студентів та звільнити гуртожитки для військових. Водночас у МОН заявили, що це фейк.
Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що в інтернеті вірусно поширюється неіснуючий наказ МОН щодо вжиття мобілізаційних заходів і захисту населення України.
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Проте, за його словами, зміст "наказу" – фейк.
Усі заклади освіти працюють у звичному режимі. Чинні накази публікуються на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України,
– написав Шкарлет.
Він закликав українців користуватися лише офіційними джерелами інформації та перевіряти достовірність фактів.
Що відомо про фейковий документ
У "наказі" МОН йдеться про те, що у Львові мобілізовуватимуть військовозов'язаних студентів. Також, начебто, варто підготувати майно закладів освіти до евакуації та звільнити гуртожитки для військових ЗСУ.
Нижче опублікуємо приклад наказу", який поширюють у соцмережах". Нагадаємо, це фейк.
До слова, раніше міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що навчання у закладах освіти на підконтрольній Україні території Луганської та Донецької областей триває у звичайному режимі. Лише 32 школи перейшли на дистанційку через небезпеку в регіоні. Деталі – читайте тут.
Текст публікації Сергія Шкарлета:
"В інтернеті вірусно поширюється неіснуючий наказ МОН щодо вжиття мобілізаційних заходів і захисту населення України. Зміст "наказу" – фейк.Усі заклади освіти працюють у звичному режимі. Чинні накази публікуються на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України. Я вкотре закликаю користуватися лише офіційними джерелами інформації".