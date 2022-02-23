Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що в інтернеті вірусно поширюється неіснуючий наказ МОН щодо вжиття мобілізаційних заходів і захисту населення України.
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Проте, за його словами, зміст "наказу" – фейк.
Усі заклади освіти працюють у звичному режимі. Чинні накази публікуються на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України,
– написав Шкарлет.
Він закликав українців користуватися лише офіційними джерелами інформації та перевіряти достовірність фактів.
До слова, раніше міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що навчання у закладах освіти на підконтрольній Україні території Луганської та Донецької областей триває у звичайному режимі. Лише 32 школи перейшли на дистанційку через небезпеку в регіоні. Деталі – читайте тут.
Текст публікації Сергія Шкарлета:
В інтернеті вірусно поширюється неіснуючий наказ МОН щодо вжиття мобілізаційних заходів і захисту населення України. Зміст "наказу" – фейк.Усі заклади освіти працюють у звичному режимі. Чинні накази публікуються на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України. Я вкотре закликаю користуватися лише офіційними джерелами інформації.