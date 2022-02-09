У МОН наголосили, що випускники можуть обрати для здачі як ЗНО з української мови та літератури, так і окремо лише ЗНО з української мови.

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Успішно склавши ЗНО з української мови і літератури, учасники зможуть вступати на будь-яку омріяну спеціальність, адже отримають не тільки результати тестування з обраного навчального предмета, але й додатково – результат ЗНО з української мови.

Однак важливо зазначити, що результат ЗНО з української мови не можна буде використати замість результату з української мови і літератури.

У МОН додали, що для абітурієнтів, які вступатимуть на бакалавра другий і третій конкурсні предмети різняться залежно від обраної спеціальності. Повну інформацію про те, які предмети потрібні для кожної спецільності – читайте у Додатку 4 за посиланням.

Водночас тим абітурієнтам, які прагнуть здобути ступінь молодшого бакалавра, знадобляться результати з двох конкурсних предметів. При цьому для мистецьких спеціальностей одним з предметів стане творчий конкурс.

Першим предметом є українська мова або українська мова і література. Другий предмет ЗНО пропонується на вибір вступника з переліку других та третіх предметів, зазначених у таблиці Додатка 4. Для мистецьких спеціальностей другим предметом є творчий конкурс, який складається у закладі освіти,

– розповіли у МОН.

Своєю чергою, для тих, хто вступатиме на основі молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра, необхідно буде отримати результати ЗНО з двох предметів, а також скласти фахове випробування у закладі освіти.

"Першим предметом, як у двох попередніх випадках, є українська мова або українська мова і література. Другим конкурсним предметом для таких вступників за вибором закладу освіти у разі участі у конкурсі на бюджетні місця буде математика або історія України, а для вступників на контракт заклади можуть запропонувати власний перелік предметів на вибір вступника", – пояснили в міністерстві.

У МОН також нагадали, що цього року абітурієнти зможуть використовувати результати ЗНО 2019 – 2022 років.

З умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році можна ознайомитись за посиланням.

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Що відомо про ЗНО-2022

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року відбуватиметься з 23 травня до 17 червня. Тестування відбудеться за таким графіком:

фізика – 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова і література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська, німецька, французька мови – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

Кожен зареєстрований учасник має право пройти тести щонайбільше з п’яти навчальних предметів за рахунок коштів державного бюджету.

Зміни у тестах ЗНО-2022:

Зміни у ЗНО з математики рівня "стандарт" – раніше потрібно було працювати з 2 відкритими бланками відповідей, але цього року в УЦОЯО відмовились від відкритих завдань, залишили лише 1 такий блок.

Тест профільного рівня ЗНО з математики відтепер міститиме 32 завдання замість минулих 34. Крім цього, час на роботу над цим тестом скоротили з 210 до 180 хвилин.

Певних змін зазнала і структура тесту з хімії, який у 2022 складатиметься з 50 завдань замість 52. На виконання роботи також буде відведено 150 хвилин замість 180.

До слова, з 1 лютого до 9 березня в Україні триватиме реєстрація на ЗНО. Серед предметів будуть і ті, які випускникам шкіл зарахують як оцінки за ДПА. Як зареєструватися та коли саме пройде ЗНО – читайте у статті.