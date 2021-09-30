У школах цих регіонів достатній рівень вакцинації персоналу від коронавірусу. Про це розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет 29 вересня.

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В Україні у двох регіонах всі школи працюють очно

Очільник МОЗ розповів, що наразі всі школи працюють очному режимі у Києві та в Сумській області.

Якщо ще в понеділок (27 вересня – 24 канал) у нас було 4669 шкіл, які не працювали і працювали дистанційно, то вже у вівторок (28 вересня – 24 канал) таких було 3300, а сьогодні (29 вересня – 24 канал) їх вже 2505,

– заявив Шкарлет.

Він пояснив, що школи не працюють очно тому, що немає 80% вакцинації персоналу.

Додав також, що, станом на 29 вересня, найменше шкіл, які працюють в дистанційному режимі:

у Донецькій області – 10;

Харківській – 11.

Проте пояснив, що щодня статистика змінюється і "кількість шкіл, що працюють дистанційно, – скорочується".

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