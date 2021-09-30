У школах цих регіонів достатній рівень вакцинації персоналу від коронавірусу. Про це розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет 29 вересня.
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В Україні у двох регіонах всі школи працюють очно
Очільник МОЗ розповів, що наразі всі школи працюють очному режимі у Києві та в Сумській області.
Якщо ще в понеділок (27 вересня – 24 канал) у нас було 4669 шкіл, які не працювали і працювали дистанційно, то вже у вівторок (28 вересня – 24 канал) таких було 3300, а сьогодні (29 вересня – 24 канал) їх вже 2505,
– заявив Шкарлет.
Він пояснив, що школи не працюють очно тому, що немає 80% вакцинації персоналу.
Додав також, що, станом на 29 вересня, найменше шкіл, які працюють в дистанційному режимі:
- у Донецькій області – 10;
- Харківській – 11.
Проте пояснив, що щодня статистика змінюється і "кількість шкіл, що працюють дистанційно, – скорочується".
Останні новини щодо дистанційного навчання у школах
- Після того, як Україна з 23 вересня перейшла у жовту зону, уряд оновив карантинні умови щодо роботи закладів освіти.
- Саме тому школи, де немає 80% вакцинованих працівників, мають перейти на дистанційне навчання.
- Станом на 28 вересня, на онлайн-навчанні перебували понад 3 300 закладів– тобто понад 40% усіх шкіл. Мовилось про 6 регіонів – Львівську, Вінницьку, Одеську, Рівненську, Івано-Франківську і Волинську області.