Коли МОН надасть відповідь щодо дисертації Іллі Киви: коментар Шкарлета

Експертна рада Міністерства освіти за півтора місяця ще не перевірила дисертацію та атестаційні матеріали народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви. Висновки, за словами Сергія Шкарлета, будуть готові восени.

Міністр освіти здійснив робочу поїздку до Одеської області, де і дав відповіді на запитання журналістів щодо дисертації Іллі Киви.

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За його словами, дисертація Іллі Киви зайшла до міністерства освіти 26 травня.

Зараз здійснюється перевірка усіх фактів і низки звернень, що надійшли до відомства від журналістів, освітян і громадських організацій. Серед них є й такі, з яких об'єктивно сутність питання за критеріями витягнути неможливо,

– зазначив Шкарлет.

Він додав, що станом на сьогодні (8 липня, – 24 канал) усі факти, які викладені у семи зверненнях, опрацьовуються. Восени буде засідання Експертної ради, і професійне середовище буде все оцінювати.

Згодом Сергій Шкарлет зауважив, що не міністерство вирішує питання присвоєння чи не присвоєння вченого звання, а саме Експертна рада у складі представників професійного наукового середовища.

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"Є також Атестаційна колегія, сформована з представників цього ж середовища. За підсумками цих засідань та рішень буде сформовано висновок Експертної ради з питань проведення експертизи дисертації", – додав він.

Міністр заявив, що якщо буде виявлено порушення у дисертації Іллі Киви, то буде й відповідний об'єктивний висновок.

Захист дисертації Іллі Киви: коротко