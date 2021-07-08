Міністр освіти здійснив робочу поїздку до Одеської області, де і дав відповіді на запитання журналістів щодо дисертації Іллі Киви.

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За його словами, дисертація Іллі Киви зайшла до міністерства освіти 26 травня.

Зараз здійснюється перевірка усіх фактів і низки звернень, що надійшли до відомства від журналістів, освітян і громадських організацій. Серед них є й такі, з яких об'єктивно сутність питання за критеріями витягнути неможливо,

– зазначив Шкарлет.

Він додав, що станом на сьогодні (8 липня, – 24 канал) усі факти, які викладені у семи зверненнях, опрацьовуються. Восени буде засідання Експертної ради, і професійне середовище буде все оцінювати.

Згодом Сергій Шкарлет зауважив, що не міністерство вирішує питання присвоєння чи не присвоєння вченого звання, а саме Експертна рада у складі представників професійного наукового середовища.

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"Є також Атестаційна колегія, сформована з представників цього ж середовища. За підсумками цих засідань та рішень буде сформовано висновок Експертної ради з питань проведення експертизи дисертації", – додав він.

Міністр заявив, що якщо буде виявлено порушення у дисертації Іллі Киви, то буде й відповідний об'єктивний висновок.

Захист дисертації Іллі Киви: коротко