Міністр освіти здійснив робочу поїздку до Одеської області, де і дав відповіді на запитання журналістів щодо дисертації Іллі Киви.
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За його словами, дисертація Іллі Киви зайшла до міністерства освіти 26 травня.
Зараз здійснюється перевірка усіх фактів і низки звернень, що надійшли до відомства від журналістів, освітян і громадських організацій. Серед них є й такі, з яких об'єктивно сутність питання за критеріями витягнути неможливо,
– зазначив Шкарлет.
Він додав, що станом на сьогодні (8 липня, – 24 канал) усі факти, які викладені у семи зверненнях, опрацьовуються. Восени буде засідання Експертної ради, і професійне середовище буде все оцінювати.
Згодом Сергій Шкарлет зауважив, що не міністерство вирішує питання присвоєння чи не присвоєння вченого звання, а саме Експертна рада у складі представників професійного наукового середовища.
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"Є також Атестаційна колегія, сформована з представників цього ж середовища. За підсумками цих засідань та рішень буде сформовано висновок Експертної ради з питань проведення експертизи дисертації", – додав він.
Міністр заявив, що якщо буде виявлено порушення у дисертації Іллі Киви, то буде й відповідний об'єктивний висновок.
Захист дисертації Іллі Киви: коротко
- 26 квітня ще один депутат від ОПЗЖ Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Вчена рада погодила дисертацію, проте науковий ступінь скандального народного обранця тепер має затвердити Атестаційна комісія МОН.
- Міносвіти 26 травня почало перевірку матеріалів щодо присвоєння Киві ступеня кандидата наук. До МОН також надійшла електронна копія його дисертації.
- Цікаво, що під час захисту дисертації Кива осоромився. Один з членів приймальної комісії поставив депутату запитання, однак той уникнув відповіді та сказав, що відповість на нього у наступній роботі.