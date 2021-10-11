МОН надало рекомендації вчителям щодо викладання у школах

Міністерство освіти і науки розробило методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у школах в 2021/22 навчальному році. Як складати календарно тематичний план та оцінювати учнів – читайте у статті.

Документ містить рекомендації для вчителів з початкової, базової та старшої школи, які вони мають використовувати у практичній роботі.

До теми Як вчителям оцінювати учнів, вести журнал та перевіряти зошити: пояснення МОН

У МОН зазначають, що викладання навчальних предметів має здійснюватися відповідно до вимог Державного стандарту освіти. Їх виконання є обов’язковим для всіх шкіл незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.

Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених результатів навчання, є освітня програма школи, що має містити навчальний план і перелік навчальних програм.

Навчальний план визначає загальний обсяг навантаження, а навчальні програми предметів/інтегрованих курсів – очікувані результати навчання учнів.

Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються школою у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Календарно-тематичне планування уроків

Календарно-тематичне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення цих планів та поурочних конспектів є індивідуальною справою вчителя.

Під час розроблення календарно-тематичного та поурочного планування вчитель має самостійно вибудовувати послідовність формування очікуваних результатів навчання, враховуючи при цьому зміст предмету.

Учитель може, відповідно до того, як учні засвоїли навчальний матеріал, визначати місце теми в системі уроків, кількість годин на вивчення окремих тем.



Вчителька пише конспект уроку / Фото volynnews.com

У зв’язку із світовим викликом щодо пандемії COVID-19, у календарно-тематичному плануванні також важливо врахувати можливість організації дистанційного навчання.

Так, при організації освітнього процесу в карантинних умовах має забезпечуватись:

соціальне дистанціювання;

мінімізація переміщення здобувачів освіти та комунікація між ними в межах закладу освіти;

дотримання нормативів наповнюваності класів та інших вимог законодавства про освіту.

Школа може організувати дистанційне навчання за допомогою:

поєднання онлайн-занять через Zoom, Skype, Instagram, Google, Hangouts;

заздалегідь записаних відеоуроків, презентацій від вчителів чи із зовнішніх освітніх ресурсів;

ретельно підібраних завдань для самостійної роботи із подальшою перевіркою;

використання безкоштовних вебсерверів та платформ, наприклад, Google, Classroom, Moodle, Microsoft Teams.

Класи можна ділити на групи

У МОН акцентують увагу на тому, що класи можуть ділитися на групи:

під час вивчення української та іноземної мов за умови наявності в класі понад 27 учнів,

під час проведення практичних занять з інформатики із використанням комп’ютерів за умови не менше ніж 8 учнів у групі.

Але можливість поділу класів на групи під час вивчення окремих предметів має бути зафіксована в освітній програмі закладу освіти.

Як оцінювати учнів у школах

Рекомендації МОН містять поради з особливостей оцінювання учнів у 1 – 4 та у 5 – 11 класах, використання годин варіативного складника навчальних планів, переліки навчальної літератури та навчальних програм тощо.

Так, при виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації не передбачається.

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. При виставлення річної оцінки мають враховуватися:

динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом року;

важливість тем, які вивчались у І та ІІ семестрах, тривалість їх вивчення та складність змісту;

рівень узагальнення й уміння застосовувати набуті протягом навчального року знання тощо.

Навчання учнів початкових класів

Тривалість уроків у закладах освіти становить: у перших класах – 35 хвилин, у 2 – 4 класах – 40 хвилин.

У МОН наголосили, що на початку навчального року бажано уникати елементів змагання, доцільно приділяти увагу згуртуванню учнівського колективу аби не створювати ситуацію колективної зневаги до окремих учнів та передумови булінгу.

Також у МОН рекомендували школам підготуватись до роботи в умовах карантинних обмежень у 2020/2021 навчальному році.

У 3 – 4 класах допускається застосування технології:

"перевернутий клас" (учитель надає навчальний матеріал для вивчення вдома, а на уроці проводить практичне підкріплення знань учнів),

"ротація за станціями" (учні працюють у класі та за визначеним графіком проходять окремі станції: групова робота, самостійна робота за комп’ютером, спілкування з учителем тощо),

"ротація за кімнатами" (учні працюють у класі та за визначеним графіком проходять окремі станції: групова робота, спілкування з учителем тощо, а для виконання самостійної роботи за комп’ютером переходять у комп'ютерний клас).

Міносвіти пропонує навчальний день у 1 – 3 класах Нової української школи розпочинати ранковими зустрічами, щоб створити психологічно комфортну атмосферу в класному колективі та формування в учнів мотивації до навчання.

На ранкову зустріч бажано відводити перші 15 – 25 хвилин навчального дня. Решту часу навчального дня необхідно розподілити між уроками та перервами відповідно до кількості годин навчального плану.

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У 1 – 4 класах пропонується працювати за підручниками, що за результатами конкурсного відбору отримали гриф "Рекомендовано" та надруковані за кошти державного бюджету. Водночас у МОН запевнили, що використання навчальних посібників, друкованих зошитів є необов’язковим.

До слова, у Харківській області школярів відправлять на канікули трохи раніше – з 18 жовтня (а не 24 жовтня, як це рекомендувало МОН). Все для того, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу.