Під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що з цього приводу треба прокомунікувати з суспільством міністрів охорони здоров'я й освіти та науки.

До теми Ймовірність завжди є, – Шкарлет пояснив, чи можуть школярі повернутися до дистанційного навчання

Які саме варіанти обговорюють – Шмигаль не назвав.

Що планують у МОН

Нещодавно Сергій Шкарлет заявляв, що на сьогодні є норма про те, що за наявності 80% вакцинованих вчителів школи будуть навчатися у повноформатному варіанті у жовтій, помаранчевій та навіть червоній зонах.

Водночас школи, у яких вакциновано від коронавірусу менше 20% персоналу, не зможуть працювати.

До слова, МОЗ затвердило рекомендації вакцинації проти коронавірусу дітей від 12 років у деяких випадках. Вакцинувати дітей дозволили препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Так, 3 серпня у Чернівецькій області першу дозу вакцини ввели чотирьом дітям.