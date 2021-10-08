МОН контролює вакцинацію вчителів: скільки педагогів досі нещеплені від COVID-19

8 жовтня 2021 , 10:15
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Джерело:

Міністерство освіти і науки

Вчителі продовжують вакцинуватися від коронавірусу, але наразі понад 100 тисяч педагогів досі не отримали щеплення. Водночас понад 80% вчителів вже мають одну або дві дози вакцини.

Заступниця міністра освіти Віра Рогова наголосила, що в Україні ще не вакцинували 107 тисяч працівників шкіл, а це складає 17% від загальної кількості працівників.

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Водночас, за її словами, понад 53% (345 тисяч) вчителів шкіл вже отримали повний цикл вакцинації. Ще майже 30% (191 тисяча) працівників – щеплені першою дозою вакцини.

Так, у 18 областях та Києві хоча б одне щеплення отримали понад 80% працівників шкіл.

Показники щеплень від COVID-19 у двох областях залишаються найнижчими:

  • у Херсонській області вакциновано 70% (повний та неповний курс) працівників шкіл,
  • у Рівненській – 73,9% працівників.

Де вакцинувалося найбільше вчителів

Міністр освіти Сергій Шкарлет додав, що лідерами областей по вакцинації (одна і дві дози) працівників шкіл є:

  • Миколаївська область – 98,1%,
  • Харківська область – 90,9%,
  • Луганська область – 90%.
  • Донецька область – 89,4%,
  • Дніпропетровська область – 88,2%,
  • Київ – 87,2%,
  • Черкаська область – 87,1%.

До слова, 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я віднесло вчителів до переліку професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.

Так, усі працівники шкіл, садочків, коледжів та вишів повинні впродовж місяця здійснити щеплення проти COVID-19, в іншому випадку їх буде відсторонено від роботи у закладі освіти.

Автор: Марія Бондар