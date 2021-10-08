Заступниця міністра освіти Віра Рогова наголосила, що в Україні ще не вакцинували 107 тисяч працівників шкіл, а це складає 17% від загальної кількості працівників.
До теми У Києві невакцинованих вчителів відсторонятимуть, а директорів шкіл можуть звільнити
Водночас, за її словами, понад 53% (345 тисяч) вчителів шкіл вже отримали повний цикл вакцинації. Ще майже 30% (191 тисяча) працівників – щеплені першою дозою вакцини.
Так, у 18 областях та Києві хоча б одне щеплення отримали понад 80% працівників шкіл.
Показники щеплень від COVID-19 у двох областях залишаються найнижчими:
- у Херсонській області вакциновано 70% (повний та неповний курс) працівників шкіл,
- у Рівненській – 73,9% працівників.
Де вакцинувалося найбільше вчителів
Міністр освіти Сергій Шкарлет додав, що лідерами областей по вакцинації (одна і дві дози) працівників шкіл є:
- Миколаївська область – 98,1%,
- Харківська область – 90,9%,
- Луганська область – 90%.
- Донецька область – 89,4%,
- Дніпропетровська область – 88,2%,
- Київ – 87,2%,
- Черкаська область – 87,1%.
До слова, 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я віднесло вчителів до переліку професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.
Так, усі працівники шкіл, садочків, коледжів та вишів повинні впродовж місяця здійснити щеплення проти COVID-19, в іншому випадку їх буде відсторонено від роботи у закладі освіти.