Заступниця міністра освіти Віра Рогова наголосила, що в Україні ще не вакцинували 107 тисяч працівників шкіл, а це складає 17% від загальної кількості працівників.

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Водночас, за її словами, понад 53% (345 тисяч) вчителів шкіл вже отримали повний цикл вакцинації. Ще майже 30% (191 тисяча) працівників – щеплені першою дозою вакцини.

Так, у 18 областях та Києві хоча б одне щеплення отримали понад 80% працівників шкіл.

Показники щеплень від COVID-19 у двох областях залишаються найнижчими:

у Херсонській області вакциновано 70% (повний та неповний курс) працівників шкіл,

у Рівненській – 73,9% працівників.

Де вакцинувалося найбільше вчителів

Міністр освіти Сергій Шкарлет додав, що лідерами областей по вакцинації (одна і дві дози) працівників шкіл є:

Миколаївська область – 98,1%,

Харківська область – 90,9%,

Луганська область – 90%.

Донецька область – 89,4%,

Дніпропетровська область – 88,2%,

Київ – 87,2%,

Черкаська область – 87,1%.

До слова, 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я віднесло вчителів до переліку професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.

Так, усі працівники шкіл, садочків, коледжів та вишів повинні впродовж місяця здійснити щеплення проти COVID-19, в іншому випадку їх буде відсторонено від роботи у закладі освіти.