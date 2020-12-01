У МОН заперечують, що почали реформу шкільної освіти для навчання дітей з 5 років
Міністерство освіти і науки України заперечує, що почало реформу шкільної освіти заради навчання дітей з п’яти років. Хоча зараз ця тема активно обговорюється.
"Як ви знаєте, МОН розпочало обговорення питання організації 12-річного шкільного навчання, починаючи з 5 років. Для нас важлива змістовна дискусія, однак деякі заголовки у ЗМІ дещо нівелюють цю тему", – йдеться у фейсбуці Міносвіти.
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За їх словами, заголовки про те, що МОН уже розпочало реформу, чим лякає батьків, є некоректними.
Звичайно, діти в 5-річному віці й діти у 6 років мають абсолютно різні рівні психофізичного розвитку і, дійсно, в організації освітнього процесу мають бути також зовсім різні підходи. Обговорюються нові форми здобуття знань та набуття компетентностей,
– наголосили в МОН.
У відомстві додали, що у світі сьогодні багато країн розпочинають навчання для дітей у школах з п’яти років. Зокрема, такий досвід мають США, Велика Британія, Нідерланди та інші країни.
У МОН запевнили, що згідно з законом про освіту, поділ середньої освіти передбачений на три рівні:
- початкова освіта тривалістю чотири роки;
- базова середня освіта тривалістю п’ять років;
- профільна середня освіта тривалістю три роки.
Коли учні вчитимуться за 12-річною системою освіти
Зазначимо, що навчання учнів за програмами 12-річної повної загальної середньої освіти починається:
- для початкової освіти – з 1 вересня 2018 року;
- для базової середньої освіти – з 1 вересня 2022 року;
- для профільної середньої освіти – з 1 вересня 2027 року.
У МОН підсумували, що підтримують запит суспільства на те, щоб середня освіта в Україні відповідала найкращим практикам світу, була комфортною, цікавою та результативною для учнів.
Що відомо про ідею Шкарлета почати навчання з 5 років
10 листопада виконувач обов’язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що Україна не збирається відмовлятися від 12-річної шкільної освіти.
У деяких країнах ЄС навчання розпочинають із 5 років і закінчують у 17. Звучала така пропозиція і на сьогоднішній нараді в МОН із керівниками облуправлінь. Це варто обдумати, враховуючи стандарти НУШ, та обговорити на педрадах та з батьками,
– каже Шкарлет.
Проте, ця ідея викликала в українців досить неоднозначну реакцію, а освітяни не вважають її вдалою. Думки експертів про навчання з 5 років у школах – читайте за посиланням.
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