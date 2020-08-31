Виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що МОН підготувало новий проєкт, який має частково змінити процес дистанційного навчання.

Як сказав він під час брифінгу, цей проєкт вже пройшов громадське обговорення, а тому його подали на розгляд Кабміну, передає 24 канал.

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За його словами, цим проєктом передбачається спрощення організації дистанційного навчання, унормована реалізація змішаного навчання, а також враховані особливості такого навчання під час карантину.

Окрім того, Шкарлет наголосив, що освітній процес у населених пунктах, які віднесуть до "червоної" карантинної зони, буде проходити лише дистанційно.

Зазначимо, що наразі у 19 зонах встановлено "червоний" режим.

Які міста потрапили до червоної зони:

міста Івано-Франківськ , Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області ;

, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони ; міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області ;

; міста Дубно та Острог , Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області ;

, Костопільський та Радивилівський райони ; міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області ;

; місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

Додамо, що Івано-Франківськ, який віднесли до "червоної" зони карантину, у школах продовжив канікули до 11 вересня через коронавірус. Вони будуть замість дистанційного навчання.