У МОН хочуть змінити процес дистанційного навчання: деталі
Виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що МОН підготувало новий проєкт, який має частково змінити процес дистанційного навчання.
Як сказав він під час брифінгу, цей проєкт вже пройшов громадське обговорення, а тому його подали на розгляд Кабміну, передає 24 канал.
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За його словами, цим проєктом передбачається спрощення організації дистанційного навчання, унормована реалізація змішаного навчання, а також враховані особливості такого навчання під час карантину.
Окрім того, Шкарлет наголосив, що освітній процес у населених пунктах, які віднесуть до "червоної" карантинної зони, буде проходити лише дистанційно.
Зазначимо, що наразі у 19 зонах встановлено "червоний" режим.
Які міста потрапили до червоної зони:
- міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;
- міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;
- міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;
- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.
Додамо, що Івано-Франківськ, який віднесли до "червоної" зони карантину, у школах продовжив канікули до 11 вересня через коронавірус. Вони будуть замість дистанційного навчання.