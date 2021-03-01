МОН хоче змістити дату ЗНО з математики, – освітній омбудсмен вважає це порушенням прав учнів

Джерело:фейсбук Сергія Горбачова
Міністерство освіти і науки планує змістити дату зовнішнього незалежного оцінювання з математики – з 28 на 27 травня. Але експерти наголошують,що так в дітей заберуть ще один день на відпочинок чи підготовку до ЗНО.
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає це грубим порушенням прав випускників.
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Він наголосив, що Міністерство освіти і науки планує забрати у випускників 11 класу день відпочинку та підготовки між ЗНО з англійської мови та обов'язковим тестом з математики.
Адже попередній тест ЗНО перед математикою – англійська мова, і він відбудеться 25 травня.
За графіком наступний тест мав би бути 28 травня, що давало б випускникам три повноцінних дні на відпочинок та підготовку. Але за пропозицією Департаменту освіти та науки КМДА готується наказ МОН про перенесення тестування з математики на день раніше – 27 травня,
– написав Горбачов.
За його словами, неприпустимо "вносити колотнечу" у процес підготовки до ЗНО та нехтувати правами випускників. Тому Горбачов звернувся з цього приводу до МОН.
Чому МОН планує змістити дату ЗНО з математики? Сергій Горбачов пояснив, що Департамент освіти і науки Києва звернувся до УЦОЯО з пропозицією змінити дату тестування з математики на 27 травня, щоб у п'ятницю, 28 травня, провести свято "останнього дзвоника".
Зазначимо, що 1 лютого розпочалася реєстрація на ЗНО, і триватиме вона до 5 березня.
Так, основна сесія ЗНО має відбутися за таким графіком:
Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО
Скільки випускників вже зареєструвалися на ЗНО у 2021 році? Станом на 24 лютого для участі в ЗНО й ДПА вже зареєструвалося 150 тисяч осіб. Вони обрали понад 611 тисяч тестувань.
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