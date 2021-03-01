МОН хоче змістити дату ЗНО з математики, – освітній омбудсмен вважає це порушенням прав учнів

Міністерство освіти і науки планує змістити дату зовнішнього незалежного оцінювання з математики – з 28 на 27 травня. Але експерти наголошують,що так в дітей заберуть ще один день на відпочинок чи підготовку до ЗНО.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає це грубим порушенням прав випускників.

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Він наголосив, що Міністерство освіти і науки планує забрати у випускників 11 класу день відпочинку та підготовки між ЗНО з англійської мови та обов'язковим тестом з математики.

Адже попередній тест ЗНО перед математикою – англійська мова, і він відбудеться 25 травня.

За графіком наступний тест мав би бути 28 травня, що давало б випускникам три повноцінних дні на відпочинок та підготовку. Але за пропозицією Департаменту освіти та науки КМДА готується наказ МОН про перенесення тестування з математики на день раніше – 27 травня,

– написав Горбачов.

За його словами, неприпустимо "вносити колотнечу" у процес підготовки до ЗНО та нехтувати правами випускників. Тому Горбачов звернувся з цього приводу до МОН.

Чому МОН планує змістити дату ЗНО з математики? Сергій Горбачов пояснив, що Департамент освіти і науки Києва звернувся до УЦОЯО з пропозицією змінити дату тестування з математики на 27 травня, щоб у п'ятницю, 28 травня, провести свято "останнього дзвоника".

"Тобто пропонується зменшити кількість днів між складними тестами заради того, щоб провести "останній дзвоник" не у суботу. Хоча у 2018 році 1 вересня також припало на суботу, і чимало шкіл провели свята саме у цей день. Тоді це не викликало жодних заперечень", – наголосив омбудсмен.

Зазначимо, що 1 лютого розпочалася реєстрація на ЗНО, і триватиме вона до 5 березня.

Так, основна сесія ЗНО має відбутися за таким графіком:

21 травня – хімія,

24 травня – іспанська, німецька, французька мови,

25 травня – англійська мова,

28 травня (або 27 травня) – математика, математика (завдання рівня стандарту),

1 червня – українська мова, українська мова і література,

4 червня – історія України,

7 червня – фізика,

10 червня – біологія,

15 червня – географія.